Für 147 Schüler wird es jetzt ernst

Wochenlang haben sie gelernt, ab dem heutigen Mittwoch wird es nun ernst für die Schüler der 13. Klasse, denn die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen. Der Großteil der Absolventen hat indes noch einige Tage Luft, denn die wichtigsten Fächer kommen erst in den nächsten Tagen an die Reihe.

„Das Abitur markiert einen Meilenstein im Leben aller Absolventen. Jetzt ist es an der Zeit, all die harte Arbeit und Vorbereitung in die Tat umzusetzen und die Prüfungen mit Entschlossenheit zu meistern. Ob Ausbildung, Studium oder Weltreise – nach dem Abitur öffnen sich viele Türen“, erklärt der neue Hessische Bildungsminister Armin Schwarz in einer Pressemitteilung aus Wiesbaden und wünscht allen Prüflingen viel Erfolg: „Jetzt heißt es durchhalten – ihr seid auf einem guten Weg!“

23000 Prüflinge in Hessen

In diesem Jahr nehmen rund 23 000 Prüflinge an etwa 280 Schulen (allgemeinbildende und berufliche Gymnasien beziehungsweise gymnasialen Oberstufen, Abendgymnasien, Kollegs und einige Privatschulen) am Landesabitur teil. Die Prüfungen sind seit 2007 einheitlich, um eine größtmögliche Objektivität, Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit des höchsten Schulabschlusses in Hessen zu gewährleisten. Die meistbelegten Fächer in den schriftlichen Abiturprüfungen sind Mathematik (Pflichtfach, schriftlich oder mündlich), Englisch sowie Deutsch (ebenfalls ein Pflichtfach).

Für Aufsehen hatte in der vergangenen Woche indes ein Einbruch in eine Schule im Harz gesorgt, als Folge daraus mussten die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft in ganz Niedersachsen unterbrochen werden. Dieser Vorfall hatte jedoch keine Auswirkungen auf die Vorbereitungen beziehungsweise die Sicherheitsvorkehrungen an der Martin-Luther-Schule in Rimbach und am Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach, wie die Schulleitungen auf Anfrage unserer Redaktion berichteten.

MLS: Planungen seit Jahresbeginn

An der MLS sind die zuständigen Lehrer schon seit Anfang des Jahres in der Planung der Abiturkampagne. Der Terminplan wurde laut Weis bereits im vergangenen September erstellt. In diesem Jahr wird es vereinzelt Änderungen im Hinblick auf die Prüfungszeiten geben, beispielsweise in Deutsch oder Mathe. „Auf die Änderungen sind wir als Schule ebenso wie die Abiturienten aber gut vorbereitet.

81 Schüler haben sich hier für das Abitur gemeldet, alle haben die Zulassung zu den Abiturprüfungen erhalten. Schwerpunkte sind wie jedes Jahr die Leistungsfächer Englisch und Mathematik, aber auch in Kunst oder Chemie werden im Leistungskurs-Prüfungen geschrieben. „Insgesamt haben wir trotz des kleinen Jahrgangs eine breite Streuung der Abiturprüfungsfächer“, erklärt Weis.

An der MLS haben auch in diesem Jahr die Schüler wieder die Möglichkeit, kostenfreie Abiturvorbereitungskurse im Fach Mathematik zu nutzen. „Diese haben sich großer Beliebtheit erfreut und wurden von externen Fachkräften durchgeführt“, berichtet der Schulleiter.

Um den Prüflingen noch einen Schub Motivation mit auf den Weg zu geben, können auch dieses Mal wieder Eltern und Freunde Transparente im Bereich des Oberstufenschulhofes anbringen. „Diese Tradition wird alljährlich sehr stark genutzt“, macht Weis deutlich.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen nach dem Einbruch in einer Schule in Niedersachsen gibt es in des nicht. „Die Abiturprüfungsaufgaben sind seit Jahren mehrfach gesichert. Die Sicherheitsvorkehrungen werden Jahr für Jahr im Vorfeld der Abiturprüfungen überprüft und gegebenfalls erweitert.

Foto: Thomas Rittelmann

66 Absolventen am ÜWG

Am Überwald-Gymnasium treten dieses Schuljahr 66 Prüflinge das Abitur an. Das bei der schriftlichen Prüfung am stärksten gewählte Fach ist Mathematik, hier absolvieren 55 Schüler die Klausur. Die Wochen vor den Osterferien wurden intensiv für die Vorbereitung genutzt, auch in den Osterferien trafen sich einzelne Lerngruppen in der Schule, um letzte Details zu üben und zu besprechen, berichtet der stellvertretende Schulleiter Ekkehard Müller. Die Vorbereitungen seitens der Schule liegen in den bewährten Händen des Oberstufenleiters Herr Blumenrath, der alles Nötige in die Wege geleitet hat. Die Prüflinge werden traditionsgemäß im Flur vor den Prüfungsräumen mit allerlei herzlichen Grüßen der Jahrgangsstufe 12 überrascht werden. „Für jeden Prüfling liegt ein Präsent bereit. Das Foyer ist bunt geschmückt mit Motivationsplakaten, die meist die Eltern angebracht haben. Die gesamte Schulgemeinde drückt allen Prüflingen die Daumen für die kommenden drei Wochen der Klausurphase“, führt NMüller aus.

Die Sicherheitsvorkehrungen wurden am ÜWG nach dem Vorfall in Niedersachsen nicht verschärft. „Sie werden aber fortlaufend evaluiert und neuen Gegebenheiten angepasst“, erklärt Müller.