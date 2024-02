Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Archivfest im Mannheimer Marchivum

Mannheims Archiv, das Marchivum, feiert am Samstag, 2. März, den bundesweiten Aktionstag "Tag der Archive". Von 13 bis 17 Uhr sind kleine und große Gäste eingeladen, das Archiv im größten Hochbunker von Mannheim kennenzulernen. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm. Ab 13.30 Uhr finden biespielsweise im halbstündigen Takt Rundgänge durch das Marchivum statt. Besucherinnen und Besucher erhalten dann auch Einblicke in Räumlichkeiten, die für die Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gäste lernen zum Beispiel, wie Recherche funktioniert und in einer kleinen Ausstellung mit Spielen kann man die Arbeit des Archivs kennenlernen. Im Elisabeth-Janda-Saal darf bei Aktionen wie dem Umverpackungsrennen oder an der Button-Maschine angepackt werden. Natürlich sind auch die Dauerausstellung "Typisch Mannheim" und "Was hat das mit mir zu tun?", die multimediale Dauerausstellung zur Mannheimer NS-Zeit, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Der Mathaisemarkt beginnt

Das weiß nun wirklich jedes Kind an der Bergstraße: Mit dem Mathaisemarkt in Schriesheim beginnt die Volksfestsaison! Karussells, Stände mit Zuckerwatte und Autoscooter - vom 1. bis zum 5. März und vom 8. bis 10. März herrscht auf dem Festplatz im Herzen der Stadt ein buntes Treiben. Ein Highlight ist der große Umzug am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr. Unter dem Motto "Games wide open – Die Schriesemer Spiele sind eröffnet" erwarten die Besucher 53 teilnehmende Vereine und Gruppen. Der Vergnügungspark ist täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnet.

Für Sportbegeisterte ist der Mathaisemarktlauf am Samstag, 2. März, natürlich ein wichtiger Termin im Kalender.

Foto: Simon Hoffmann Ein Autoscooter darf natürlich auf dem Mathaisemarkt in Schriesheim nicht fehlen.

Gleich fünf Flohmärkte für Kindersachen am Samstag, 2. März

Wer gerne Secondhand-Sachen für Kinder shoppt, der hat am Samstag, 2. März, gleich mehrere Flohmärkte zur Auswahl:

11 - 15 Uhr, Albertus Magnus Schule, August-Bebel-Straße 9, 68519 Viernheim: Flohmarkt mit Verpflegung in der Schulaula

13 - 15 Uhr, Bürgerhaus Gorxheimertal, Siedlungsstraße 52, 69517 Gorxheimertal, Abgabeflohmarkt des Kiga St. Wendelin Es handelt es sich um einen sortierten Abgabeflohmarkt für Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher und alles rund ums Kind. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Weitere Infos unter: www.abgabeflohmarkt.de

14 bis 16 Uhr, Skistadl Viernheim, Am Sandhöfer Weg 2a, 68519 Viernheim, Baby- und Kinderflohmarkt: Alles rund um Schwangerschaft, Baby und Kind.

Kinderführung in Weinheim

Es ist eine Stadtführung für Kinder, bei der Geheimnisse gelüftet werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei der Stadtführung für Kinder mit dem Weinheimer Stadtführer Franz Piva – das erste Mal in diesem Jahr am Samstag, 3. März, 14 Uhr – geht es auch um eine bessere Luft durch Stadtbäume. So greift die Frühjahrswanderung ein aktuelles Thema auf. Die Kinder erleben mit dem Stadt- und Geopark- Führer, wie lebenswichtig Pflanzen und Bäume als Sauerstoff-Lieferant für Menschen und Tiere sind. Bäume sind Luftbefeuchter und machen heiße Tage erträglicher, baumbestandene Straßen sind an heißen Tagen bis zu acht Grad kühler als baumlose. Bäume sind also Sonnen- und Regenschirme zugleich. Aber wie pflanzt sich der Baum fort? Warum werden im Herbst die Blätter bunt und mit unterschiedlichen Farben? Oder, warum verlieren im Herbst die meisten Bäume ihre Blätter? Nadelbäume behalten ihre Nadeln, aber warum wirft die Lärche im Herbst ihre Nadeln ab?

Aber vor allem die fremden, geheimnisvollen Bäume im Weinheimer Schlosspark - wie der Eisenholzbaum, dessen Holz nicht schwimmt – spielen in Pivas Stadtführung eine Rolle. Und wo steht der Baum mit drei verschieden geformten Blättern? Was hat der Amberbaum mit dem Pottwal gemeinsam? Eine interessante Überraschung macht diese Tour besonders spannend: Die kleinen Forscher werden zu Kurfürsten und wählen den König. Sie sehen, wo der Weinheimer Oberbürgermeister arbeitet und werfen einen Blick in die Kapelle mit Mausoleum der Familie Berckheim, das von Eule und Fledermaus bewacht wird.

Die Dauer der Führung beträgt etwa eineinhalb Stunden, Treffpunkt ist am Minigolfplatz im Schlosshof, Kosten (Kind und Begleitperson) jeweils 3 Euro. Mit Voranmeldung bei der Touristinformation der Stadt Weinheim, Telefon 06201-82 610 oder per Mail an tourismus@weinheim.de

Die Mandelblüte in der Pfalz feiern

In der Pfalz beginnt die Mandelblüte unter dem Motto "Rosa Wochen" feiert man in der Pfalz die Mandelblüte vom 1. März bis 7. April mit zahlreichen großen und kleinen Festen, Touren und Entdeckungsfahrten. Und wem das alles zu viel ist, der spaziert einfach ein bisschen durch die Pfälzer Weinberge und kehrt dann in einem schönen Lokal ein. Wir empfehlen beispielsweise eine kleine (oder größere) Etappe auf dem Pfälzer Mandelpfad zwischen Bad Dürkheim und Neustadt. Wer jetzt direkt Lust auf eine zartrosa Deko bekommen hat, für den haben wir einen ganz besonderen DIY-Tipp für knuffige Pompons aus Wolle.

Ausflug ins Fördertechnik Museum Sinsheim

Seit etwa zehn Jahren gibt es das Museum für Fördertechnik in Sinsheim. Auf einer Hallenfläche von 2500 Quadratmetern gibt es für die Besucher viel zu entdecken. Das Erlebnismuseum beinhaltet eine weltweit einzigartige Sammlung an Ausstellungsstücken aller Entwicklungsepochen des Transportwesens. Mehr als 150 Anlagen und Geräte, angefangen vom Rad bis zur Hightech-Anlage, können nicht nur hautnah besichtigt, sondern auch in voller Funktion erlebt werden. Dabei dürfen Besucher und Besucherinnen die Fördertechnik in Betrieb setzen und müssen selbst mit Hand anlegen, wenn ein Aufzug in Gang gesetzt oder ein fiktiver Fluss mit einer Gondel überquert werden soll. Zu den größten Anlagen zählen eine Briefsortiermaschine und ein aus den USA stammender Schuhsorter.