Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Was für uns in der WNOZ-Redaktion zu einem perfekten Wochenende im Herbst gehört? Raus in die Natur, dick eingemummelt, sich den Wind um die Nase wehen lassen, das Laub mit den Füßen aufwirbeln - und dann ab in ein gemütliches Lokal. Denn mal ehrlich, wer seinen inneren Schweinehund überwunden hat, der hat sich eine Belohnung verdient.

Wandern rund um Ober-Laudenbach

Ideale Bedingungen gibt es dafür zum Beispiel in Ober-Laudenbach, einem verwunschenen Stadtteil von Heppenheim. Rund um den Ort kann man wunderbar spazieren gehen, durch den Wald, entlang der sanften Hügel. Und einkehren? Zum Beispiel beim Kaiserwirt! Bei Familie Becker gibt es bodenständige Odenwälder Küche, selbstgemachten Apfelwein - und Familien sind absolut willkommen! Geöffnet ist Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag und an Feiertagen ab 11.30 Uhr.

Foto: Verena Müller In Oberlaudenbach kann man auch Ponys beobachten. Wie immer bei Tierweiden gilt: Nicht streicheln und nicht füttern, das kann die Tiere krank machen.

Winterwelt in Mörlenbach

Am Samstagabend eröffnet die zweite Winterwelt in Mörlenbach. Nach dem großen Erfolg der 1. Winterwelt Mörlenbach im Winter 2022/23 geht das Eissportvergnügen - man kann Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen - im Zentrum von Mörlenbach in die nächste Runde. Wo? Schmittgasse 7, auf dem Parkplatz neben Mampf Burger. Natürlich gibt es auch Hüttenzauber und ein bisschen Apres-Ski-Atmosphäre. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir verlosen Tickets und Drinks.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Apres-Ski-Atmosphäre kommt bei der Winterwelt Mörlenbach natürlich auch auf.

Das Mannheimer Dschungelbuch im Capitol

Ihr wollt viel lieber drinnen was erleben? Prima. Dann nichts wie los ins Capitol Mannheim. Dort wird am Sonntag, 26. November, das "Mannheimer Dschungelbuch" gezeigt. Vor über 10 Jahren feierte das Kreativteam des Capitols einen großartigen Erfolg mit dem „Mannheimer Dschungelbuch“ in einer Neubearbeitung von Georg Veit. Jetzt begibt sich das Ensemble wieder „in die Dschungele“. Sascha Kleinophorst als „Shir Khan“, Markus Beisel als „Schlange Kaa“, Sören Messing als „Balu“ und viele andere erzählen eine faszinierende Geschichte, die so ähnlich jeden Tag an jeder Ecke passieren könnte. Einlass ist um 15 Uhr, das Stück beginnt um 16 Uhr. Das Familienmusical ist für Kinder ab 5 Jahren - und natürlich für Erwachsene.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Peer Gynt für Kinder in Ladenburg

Die Melodie von "Peer Gynt" kennt fast jedes Kind. Am Sonntag, 26. November, ab 11 Uhr wird die Geschichte von "Peer Gynt" von Henrik Ibsen in Wort und Musik vom Tübinger Saxophon-Ensemble erzählt. Im Kettenheimer Hof (Mühlgasse 7) können die Zuhörer Peer Gynt von seinem Heimatdorf in Norwegen in die große weite Welt hinaus folgen. Die Musik stammt von Edvard Grieg. Ganz klar. Tickets gibt es im WNOZ-Ticketshop.

Foto: Marco Schilling Das Tübinger Saxophon-Ensemble gibt am Sonntag ein Kinderkonzert in Ladenburg.

Adventsmarkt der NaturFreunde Mannheim

Ihr könnt es schon gar nicht mehr erwarten, endlich auf einen Adventsmarkt gehen zu können? Wir hätten da was für euch. Die NaturFreunde Mannheim laden am Sonntag, 26. November, von 11 bis 16 Uhr zu ihrem Adventsmarkt ein. Es gibt Weihnachtsschmuck, Weihnachtsplätzchen, Näh- und Strickarbeiten, ein Kinderspielzimmer, italienische Spezialitäten im Glas, eine Spielzeugtauschbörse, selbstgemachtes Brot und selbstgemachte Nudeln, eine professionelle Malschule für Kinder, Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln und Deftiges. Wo? Rund um das Stadtheim der NaturFreunde Mannheim, Zum Herrenried 18.

Foto: Sascha Lotz Weihnachtsschmuck und Deko-Artikel kann man auch auf den kleinen Advents- und Weihnachtsmärkten kaufen, die nun in der Region beginnen.