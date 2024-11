Dritte Winterwelt in Mörlenbach 

Die Winterwelt Mörlenbach startet am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr mit einer großen Opening-Party in die nächste Runde und präsentiert bis einschließlich 4. Januar in der bereits dritten Saison ein „umfangreiches Wintererlebnis für Jung und Alt“, wie die Organisatoren versprechen. Dabei gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen: Die erstmals überdachte Eislaufbahn garantiert Eislauf- und Eisstockvergnügen bei jedem Wetter. Erstmalig werden auch für Eisstockfreunde und -fans professionelle Trainingsstunden und auch private Eisstockturniere in Zusammenarbeit mit dem MESC (Mörlenbacher Eisstock-Club) angeboten. Hierfür kann die große, überdachte Eislauffläche halb oder komplett gemietet werden.