Winterwelt Mörlenbach öffnet erneut ihre Tore

Die Winterwelt Mörlenbach öffnet am Sonntag, 26.11.2023 erneut ihre Tore und präsentiert bis einschließlich 31.12.23 in der bereits zweiten Saison ein noch umfangreicheres Wintererlebnis für Jung und Alt. Neben der bewährten, temperaturunabhängigen synthetischen Eislaufbahn gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen.

Neuer Standort: Schmittgasse 7 in Mörlenbach

In kooperativer Abstimmung mit der Gemeinde Mörlenbach wurde ein neuer Standort gewählt, der den Anforderungen der Winterwelt. Die Winterwelt Mörlenbach findet im kommenden Winter auf dem Parkplatz in der Schmittgasse 7, direkt neben dem Restaurant Mampfburger statt.

Nach der erfolgreichen Einführung der Winterwelt Eislaufbahn im vergangenen Winter findet in Mörlenbach auch weiterhin „Schlittschuhlaufen mit Zukunft“ statt.

Die innovative, synthetische Eisbahn bietet ein nahezu authentisches Eislaufgefühl ohne den Einsatz von Wasser oder Strom. Ein umweltfreundliches Vergnügen also, das bei jedem Wetter für Spaß sorgt und zwar völlig unabhängig von den Außentemperaturen - egal ob klirrende Kälte weit unter dem Gefrierpunkt oder winterliche Warmwetterlagen.

Mörlenbacher Winter-Trend: Eisstockschießen

Mit dem Mörlenbacher Eisstock Club (MESC) ist in Mörlenbach ein sehr erfolgreicher Eisstockverein beheimatet. Wie auch schon im letzten Jahr übernimmt der MESC bei der Winterwelt Mörlenbach 2023 die Organisation und den Ablauf des Firmencup im Eisstockschießen. Unternehmen aus der Region treten in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an und kämpfen um den Titel des Firmencup im Eisstockschießen 2023 an. Interessierte Firmen können sich noch anmelden, es sind noch wenige Plätze verfügbar.

Die separate Family&Friends Eisstockbahn wurde für die kommende Winterwelt vergrößert und sorgt nun für noch mehr Spielspaß für die ganze Familie. Und das Beste: für die vielen kleinen Eisstockfans wurden eigens Kinder-Eisstöcke angeschafft.

Schulklassen sind auch 2023 wieder zum kostenfreien Eislaufen eingeladen

Vom 26.11. bis 21.12.2023 jeweils Montag bis Donnerstag sind wieder alle interessierten Schulklassen eingeladen, die Eislaufbahn kostenfrei in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zu nutzen. Anmeldung ist allerdings erforderlich. Diese kann bequem über die Webseite der Winterwelt Mörlenbach erfolgen.

Die neue Winterwelt Lounge: Winterzelt mit behaglichen Temperaturen

Nach einem aktiven Tag auf der Eisbahn oder beim Eisstockschießen lädt die Winterwelt Lounge zum Verweilen ein. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher sich hier aufwärmen und die Zeit bei einem Glühwein und weiteren winterlichen Getränken in vollen Zügen genießen. Die Winterwelt Lounge verfügt über ca. 50 – 60 Sitzplätze an Tischen und bietet sich für Weihnachtsfeiern, Geburtstage oder einfach nur zum gemütlichen Treffen mit Freunden an.

Natürlich wird auch in der 2. Winterwelt Mörlenbach wieder die MöBar mit dem hochgelobten Pfälzer Glühwein und winterlichen Getränken dabei sein. Ebenso das MöBistro mit der schon legendären Currywurst und an den Wochenenden auch wieder die Crêperie mit hausgemachten Süßspeisen. Für Weihnachtsfeiern und Geburtstage wird auf Wunsch ein individuelles Catering angeboten.

Winterwelt – jedes Wochenende Veranstaltungen

Beim großen "Winterwelt OPENING" am 25.11.23 wird ab 20 Uhr der in der Region bekannte und sehr beliebte DJ Minimi die Regler bedienen und für ordentlich Stimmung sorgen. Weitere Veranstaltungen sind am 23.12.23 die "Very-Christmas-Party" und am 31.12.23 eine große (Familien-) Silvesterparty mit geöffneter Eislaufbahn. Die Silvesterparty ist zugleich auch die Closing-Party, mit der die Winterwelt Mörlenbach 2023 enden wird. Am Samstag, 2.12. und 09.12.23 findet jeweils eine Eis-Disco statt und am 16.12.23 gibt es den Jahrgangs-Cup im Eisstockschießen.