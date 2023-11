Es ist wieder Winterwelt in Mörlenbach

Die Adventszeit beginnt so langsam auch für die letzten Weihnachtsmuffel. Damit verbunden ist auch in diesem Jahr wieder die Winterwelt Mörlenbach. Diese ist am Wochenende in ihre zweite Saison gestartet und bietet bis zum 31. Dezember zahlreiche Veranstaltungen, die die Vorweihnachtszeit bereichern sollen.

Schon vor der offiziellen Eröffnung warteten viele Familien vor dem Eingang, um den geschmückten Platz zu erkunden. Zur Eröffnung waren aber nicht nur Glühwein, Pommes und Bratwürstchen vorbereitet, auch DJ Minimi erwartete die Gäste zu einer Opening-Party. Zentraler Bestandteil der Winterwelt ist wieder die Eislaufbahn, die in diesem Jahr gleich in doppelter Ausführung auf die Gäste wartet. Zur Eröffnungsfeier mussten beide Bahnen allerdings aufgrund des Regens geschlossen bleiben.

In den nächsten Wochen werden dort auch Wettbewerbe im Eisstockschießen stattfinden. Dabei treten jeweils zwei Mannschaften gegeneinander an und versuchen, ihre Eisstöcke so nah wie möglich an die Ziel-Daube zu platzieren beziehungsweise, die der Gegner von dieser Daube wegzuschießen. Die Wettbewerbe werden in der nächsten Zeit auf in Form verschiedener Meisterschaften stattfinden, erklärt Veranstalter Volker Schmidt.

Zusammenarbeit mit Gemeinde

Der begrüßte die zahlreichen Gäste, die trotz des teilweise starken Regens gekommen waren und es sich unter den Schirmen und in den Zelten gemütlich gemacht hatten. Schmidt bedankte sich zuallererst bei seinen Helfern, die auch beim schlechtesten Wetter weiter an der Winterwelt gearbeitet und alles vorbereitet hatten.

Bürgermeister Erik Kadesch erklärte, dass die Gemeinde froh darüber sei, diese Veranstaltung erneut in Mörlenbach zu haben. Er freue sich über die schöne Atmosphäre des Platzes, der mit vielen Weihnachtsbäumen und winterlicher Dekoration geschmückt ist.

Außerdem kündigte er an, am ersten Adventswochenende die Winterwelt und den Mörlenbacher Adventsmarkt gemeinsam mit dem Landrat Christian Engelhardt zu besuchen. Auch aus diesem Grund sei es die richtige Entscheidung gewesen, das Winterland in diesem Jahr noch näher am Marktplatz, auf dem der Adventsmarkt stattfinden wird, zu veranstalten.

Auch der Volker Schmidt ist froh über diese Entwicklung und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, verriet er im Gespräch mit OZ. Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf der Eröffnungsfeier, bei der aber noch nicht alles perfekt gelaufen sei. Die letzten Probleme werden allerdings schnell gelöst werden, damit bei den nächsten Terminen alles glatt läuft.

Spezielle Veranstaltungen

Schmidt hofft auf etwas winterlicheres Wetter, damit auf dem Platz die ganze Atmosphäre wirken könne. An den nächsten beiden Wochenenden ist hierzu eine „Eislauf-Disco“ geplant, bei der die Gäste zu guter Musik Schlittschuhlaufen können. Die Bahnen sind aber auch unter der Woche geöffnet. Von Montag bis Donnerstag sind zudem Schulen aus der Umgebung eingeladen, die Bahn kostenlos zu nutzen.

WNOZ-Abocard-Vorteil Inhaber der WNOZ-Abocard erhalten bei deren Vorlage einen Rabatt von einem Euro pro Fahrt auf der Eisbahn der Winterwelt Mörlenbach. Das Angebot ist jeweils begrenzt auf zwei Erwachsene und der Kinder.

In den nächsten Wochen stehen als große Höhepunkte die „Very Chrismas Party“ am 23. Dezember und die Silvesterparty an. Sportlich sind wie bereits erwähnt einige Wettbewerbe geplant, bei denen Firmen und Vereine gegeneinander antreten können.

Im neuen Jahr geht es für die Winterwelt weiter ins Mossautal, wo sie das erste Mal stattfinden wird. Wer also in den nächsten Wochen nicht die Zeit zum Eislaufen findet, hat dann noch die Gelegenheit dazu. lk