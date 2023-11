Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Kann doch nicht wahr sein, schon wieder Wochenende! Schön ist das eigentlich, denn dann hat man endlich Zeit für Unternehmungen. Draußen im Freien oder gerne auch mal Indoor, denn der Herbst hat Einzug gehalten am Odenwald und an der Bergstraße. Die WNOZ-Redaktion hat für euch wieder fünf Tipps zusammengestellt. Ganz persönliche Empfehlungen für einen Ausflug.

Oberflockenbacher Wichtel besuchen

Am Bildstockweg in Oberflockenbach beginnt nicht nur eine schöne Wanderrunde, sondern man betritt dort auch das Gemeindegebiet von "Wichtelbach". Wie die Wichtel so leben, wo sie Sport treiben - all das kann man auf einem kleinen, liebevoll gestalteten Wichtelpfad entdecken. Er liegt ein bisschen versteckt, aber nicht weit vom Parkplatz entfernt. Ihr müsst also die Augen gut offenhalten. Je nachdem, wie gut man zu Fuß ist, lassen sich vom Bildstockweg aus kleinere und größere Touren starten, wie auf die Ursenbacher Höhe. Einkehren kann man anschließend zum Beispiel ganz wunderbar im Gasthof zur Rose in Oberflockenbach.

Foto: Verena Müller Wer die Gemeinde "Wichtelbach" betritt, der muss die Augen gut offenhalten. Denn die Wichtel sind Meister im Verstecken.

Zur Dino Live Show in die Weinheimer Stadthalle

Die große "Dino Live Show" kann man am Sonntag, 5. November, um 11 Uhr und um 14 Uhr in der Stadthalle Weinheim, Birkenauer Talstraße 1, erleben. Die Veranstalter versprechen eine 80-minütige Show mit vielen neuen Attraktionen. Die computergesteuerten, lebensechten kleinen und großen Dinos sind auch schon für kleinere Kinder geeignet. Ihr wollt sehen, wie Baby-Dinos aus riesigen Eiern schlüpfen oder den größten Räuber seiner Zeit, den sechs Meter großen T-Rex beobachten? Dann seid ihr am Sonntag in der Weinheimer Stadthalle goldrichtig. Tickets gibt es an der Abendkasse, Infos unter der Telefonnummer 0151/45210300.

Crêpes und Fahrgeschäft - Novembermarkt in Laudenbach

Spontane Herbstfreude in Laudenbach: Vor der Bergstraßenhalle gastiert ab Freitag, 3. November, bis Montag, 6. November, ein bunter Novembermarkt. Im Gepäck hat die Schaustellerfamilie Blum Fahrgeschäfte für Groß und Klein, allerhand Süßigkeiten, Crêpes, ein großes Feuerwerk am Samstagabend und einen Familientag am Montag.

Einmal durch den quietschbunten Süßigkeitenwagen futtern, sich am heißen Teig die Zunge verbrennen oder sich vom großen „Scheibenwischer“ durch die Luft schleudern lassen – der Novembermarkt vor der Bergstraßenhalle bietet so ziemlich alles, was größere Volksfeste ausmacht. Wem warme Gedanken über das Herbstwochenende nicht ausreichen, kann sich auf dem Markt auch wieder mit Getränken aufwärmen. Die Schaustellerfamilie ist inzwischen zum wiederholten Mal in Laudenbach zu Gast und hatte bereits zum Ende der Corona-Bestimmungen die Familienherzen mit ihrem kleinen Rummelplatz höher schlagen lassen. Auch in diesem Herbst richtet sich das Fest aber nicht nur an kleine Gäste, sondern gleichermaßen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Wie bei den vergangenen Auflagen auch lässt die Familie wieder ein großes, professionelles Feuerwerk am Samstagabend in den Himmel steigen. Zum Abschluss gibt es am Montag einen Familientag, bei dem alle Fahrpreise ermäßigt sind.

Foto: Katrin Oeldorf Fahrgeschäfte und Süßigkeiten - der Novembermarkt vor der Bergstraßehalle in Laudenbach hat an diesem Wochenende geöffnet.

Die drei ??? im Planetarium hören

Wusstet ihr schon, dass man im Planetarium in Mannheim als Fan von "Die drei ???" voll auf seine Kosten kommt? "Die drei ??? und die singende Schlange" heißt das Hörspiel, das am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr zu hören ist. Für Kinder ab 10 Jahren. Das Originalhörspiel in einzigartiger 3D-Soundqualität - das hört sich doch nach einem richtig guten Abend an. Das Hörspiel dauert etwa 90 Minuten. Tickets gibt es hier.