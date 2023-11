Spontane Herbstfreude in Laudenbach: Bunter Novembermarkt vor der Bergstraßenhalle

Spontane Herbstfreude in Laudenbach: Vor der Bergstraßenhalle gastiert vom heutigen Freitag bis Montag ein bunter Novembermarkt. Im Gepäck hat die Schaustellerfamilie Blum Fahrgeschäfte für Groß und Klein, allerhand Süßigkeiten, Crêpes, ein großes Feuerwerk am Samstagabend und einen Familientag am Montag. Einmal sich durch den quietschbunten Süßigkeitenwagen futtern, sich am heißen Teig die Zunge verbrennen oder sich vom großen „Scheibenwischer“ durch die Luft schleudern lassen – der Novembermarkt vor der Bergstraßenhalle bietet so ziemlich alles, was größere Volksfeste ausmacht. Wem warme Gedanken über das Herbstwochenende nicht ausreichen, der kann sich auf dem Markt auch wieder mit Getränken aufwärmen. Die Schaustellerfamilie ist inzwischen zum wiederholten Mal in Laudenbach zu Gast und hatte bereits zum Ende der Corona-Bestimmungen die Familienherzen mit ihrem kleinen Rummelplatz höherschlagen lassen. Auch in diesem Herbst richtet sich das Fest aber nicht nur an kleine Gäste, sondern gleichermaßen an Jugendliche und Erwachsene. Ganz neu dabei hat Familie Blum ein „Wellenflug-Karussell“, bei dem kleine Gäste sicher angeschnallt im Kreis durch die Luft gleiten können. Bei älteren Kindern dürfte der größere „Scheibenwischer“ mit etwas rasanterem Fahrspaß noch bestens in Erinnerung sein. Auch wer sich einfach nur durch die typischen kulinarischen Jahrmarkt-Spezialitäten durchprobieren will, ist bei den Blums richtig: Der Süßigkeitenwagen von Diana Blum, den viele noch von seinem Stand vorm Hemsbacher Edeka kennen, bietet Dutzende Schaumkuss-Variationen, gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen oder Zuckerwatte. Randy Blum finden Gäste dagegen oft hinterm „heißen Eisen“ – der Chef backt hier die Crêpes mit Nutella und Kirschen oder Schinken und Käse gerne selbst. Geschicklichkeit ist dagegen ein paar Meter weiter beim Ballwerfen oder Entenangeln gefragt. Wie bei den vergangenen Auflagen auch lässt die Familie wieder ein großes, professionelles Feuerwerk am Samstagabend in den Himmel steigen. Etwa gegen 21 Uhr wird der Pyrotechniker je nach Wetterlage loslegen. Zum Abschluss gibt es am Montag einen Familientag, bei dem alle Fahrpreise ermäßigt sind.