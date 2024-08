Weinheimer Herbst mit Slowfood-Markt, Kinderfest und Live-Bands

Damit der Sommer nie zu Ende geht: In Weinheim ist am Wochenende 14. und 15. September besonders viel geboten – für alle Menschen der Region, egal welches Alters und mit welchen Vorlieben. Der traditionsreiche Weinheimer Herbst mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 15. September wird eingerahmt vom 3. Slowfood-Markt Rhein-Neckar mit einem Dutzend Genuss-Ständen in der Mittleren Hauptstraße, einem Kinderfest im Atrium in der Bahnhofstraße - beides am kompletten Wochenende 14. und 15. September – sowie dem Dürreplatzfest am Samstag, 14. September mit zehn Stunden Live-Musik auf der Bühne vor der Weinheim Galerie. Dort tritt am Abend die Party-Band SWEAT auf, zuvor lokale Größen wie Exact, The Paraberries, Bonanza Jackson, Tunesday und dem international bekannten Ray Cooper, einem Gast aus England. Das Dürreplatzfest beginnt um 11 Uhr, zu Essen und Trinken werden regionale Spezialitäten angeboten.