Die Top-Ausflugsziele fürs Wochenende

Weinheim, Bergstraße, Odenwald - Ausflugstipps für Familien vom 11. bis 13. Juli 2025

Ob Drachenbootfest in Ladenburg, Schülerflohmarkt im Weinheimer Schlosshof, das beliebte Saase Beach mit Spieleparadies oder das stimmungsvolle Alter-Weg-Fest in Gorxheimertal – am Wochenende vom 12. und 13. Juli ist in der Region wieder richtig was los.