Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Japanisch-Deutsches Kirschblütenfest

Am Samstag feiert Heidelberg von 11 bis 16 Uhr das „Hanami“ ("Kirschblütenfest") unter den Kirschbäumen neben der Stadtbücherei in der Poststraße. Hanami ist eine japanische Tradition, um die Schönheit der in Blüte stehenden Kirschbäume zu feiern und wird vom Freundeskreis Kumamoto organisiert. Wie in den Jahren zuvor gibt es Auftritte von „Taiko Heidelberg“ und den Karlsruher Koto Spielerinnen, sowie Teezeremonien, die dieses Mal von Mayumi Inayama-Thenet zelebriert werden. Japanische Kinder aus Heidelberg werden wieder mit Kindern (und Erwachsenen) basteln.

Foto: Heidelberger Freundeskreis Kumamoto e.V.

Mittelalterlicher Jahrmarkt, Mannheim

Wo gibt es einen Bücherstand mit Märchen für mutige Menschen? Wo einen Zinngießer, dem man bei der Arbeit zusehen kann? Wo spielt eine Band, die wirkt, als käme sie aus einer anderen Zeit, mit ihren Liedern von Schamanen, die um die gute Ernte bangen? Das alles kann man beim Mittelalterlichen Jahrmarkt im Herzogenriedpark von 15. bis 17. März erleben. Der Parkeintritt sowie die Öffnungszeiten entsprechen an allen Tagen und für alle Parkbesucher den Marktbedingungen. Besucher und Aussteller werden wieder prächtig kostümiert sein, es wird Speisen geben, die einst Ritter und Edelleute auf der Schmaustafel hatten. Böttcher, Drehleierbauer, Schmiede und Brandmaler, Tuchhändler und Marktfrauen laden an ihren Ständen auf eine spannende Zeitreise in die längst vergangene Epoche ein. Geöffnet ist der Markt Freitag 15 - 21 Uhr, Samstag 11 - 21 Uhr und Sonntag 11 - 18 Uhr.

Foto: Canva Design Ein Fest wie eine Zeitreise erwartet die Besucher im Mannheimer Herzogenriedpark.

Draisinefahrt im Technoseum Mannheim

Immer samstags von 11 bis 12 Uhr können Familien im Technoseum Mannheim selbständig mit der Draisine aus eigener Muskelkraft und auf einer kurzen Strecke Fahrt aufnehmen. Abfahrt ist direkt am Museums-Bahnhof (Ebene E). Treffpunkt: Ebene E, Museums-Bahnhof.

Tag der offenen Tür in der Klima Arena Sinsheim

Am Sonntag, 17. März, lädt die Klima Arena von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt und buntem Programm. Die Ausstellung im Innenbereich mit vielen Mitmach-Exponaten sowie der weitläufige Themenpark draußen mit seinen Spielplätzen und Ruheoasen können kostenlos besucht werden. Auch der Besuch der aktuellen Sonderausstellung „Tropic Ice_Dialog between Places Affected by Climate Change“ ist möglich. Ein Kreativprogramm für Kinder sowie ein Sonderprogramm im Multimedia-Kino ergänzen das Angebot des Aktionstags. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt, für die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr steht ein kostenloses Bus-Shuttle ab dem Bahnhof Sinsheim bereit. Und von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr kann in der Kreativwerkstatt für Ostern gebastelt werden.

Foto: KLIMA ARENA Klima schützen ist nicht umsonst, aber am 17. März kostenlos! Die KLIMA ARENA lädt zum Tag der offenen Tür.

Ostermarkt Lindenfels

Ostern rückt näher. Inspiration für Deko und Geschenke gibt es auf dem Hobby-, Künstler- und Ostermarkt in Lindenfels. Zahlreiche Künstler präsentieren neben vielfältig gestalteten Ostereiern auch österliche Handarbeiten, Kunsthandwerk, Ostergestecke, landwirtschaftliche Produkte und Naschereien. Der Markt findet im Bürgerhaus am Fuße der Burg statt. Samstag 12 - 18 Uhr, Sonntag 10 - 17 Uhr.

"WaldNacht im Wildpark" Rheingönnheim

Der Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim im Süden der Stadt Ludwigshafen bietet Gelegenheit, Natur hautnah zu erleben. In dem 30 Hektar großen Auenwäldchen tummeln sich über 200 Tiere aus 30 europäischen Wildarten. Wanderwege führen unter anderem zu den Gehegen von Tarpanen, Auerochsen, Wildschweinen, Rotwild-Luchsen und Wildkatzen und vielen weiteren Tieren. Am Samstag, 16. März, lädt der Wildpark Familien (Kinder ab sechs Jahren, gemeinsam mit Erwachsenen) zur "WaldNacht im Wildpark" ein. Unter der Leitung von Referent*innen werden sich von 18 bis 21 Uhr verschiedene Spiele und Sinneserfahrungen wie ein roter Faden durch das Programm ziehen. Es wird gebeten warme Kleidung, ein warmes Getränk und pro Person einen Apfel und ein Taschenmesser mitzubringen. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks 0621 504-3370 erforderlich.

Wandertipp: Margarethenschlucht

Immer wieder ein Erlebnis: Die acht Wasserfallstufen, mit grandiosen Aussichten auf den Neckar in der Margarethenschlucht im Neckartal. Die Wanderung eignet sich für Familien mit größeren Kindern, die etwas Ausdauer und Wander-Erfahrung haben.

Wir starten in Neckargerach und bewältigen die eine Steigung von rund 150 Höhenmetern. Eine superschöne Aussicht ins Neckartal belohnt uns für die erste Anstrengung. Der Abstieg können wir - parallel zur Margarethenschlucht - über einen gesicherten Abstiegsweg mit Blick auf die Wasserfälle oder über einen (nicht ungefährlichen) Pfad, der direkt durch die Schlucht führt. Weiter geht es durch das Neckartal bis nach Binau und zur Burg Dauchstein, die in staufischer Zeit als Zollburg für die Neckarschifffahrt errichtet wurde. Der Blick von der Burg ist spektakulär und der Weg dorthin abenteuerlich und verwunschen. Zurück geht es entlang des Neckarufers nach Neckargerach, wer Glück hat, begegnet einem Schäfer und seiner Herde auf dem Weg.

Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf die vielen genialen Wandertipps unserer Kollegin aus der Sportredaktion. Egal ob Neckartal, Odenwald oder weiter weg. Die Strecken sind mal anspruchsvoll, mal familientauglich aber immer wunderschön.

Gastro-Tipp: Einkehren mit Kindern

Gasthof zum Grünen Baum, Abtsteinach-Mackenheim

Das perfekte Ausflugsziel für Familien: der Gasthof zum Grünen Baum in Abtsteinach-Mackenheim. Für die Eltern gibt es deftige Leckereien wie Odenwälder Dampfnudeln mit Riesen-Kartoffelsupp, auf die Kinder warten Spielplatz, und Streichelzoo, Tischtennis, Rutschstange, Trampolin und Minigolfbahn, bei schlechtem Wetter kann in der Spielscheune getobt werden.

Foto: WNOZ

Und für alle, die am Wochenende lieber zu Hause bleiben, haben wir einen Basteltipp aus unserem Familienmagazin StadtLandKind.

DIY: Basteln für Ostern

Ein Klassiker neu gedacht: Salzteiganhänger für den Osterstrauch. Salzteig ist ein echter Alles-Könner auf dem Bastelgebiet. Er ist einfach vorzubereiten, gut zu verarbeiten und preiswert in der Herstellung. Wir haben den Klassiker einmal aufgepeppt, mit allem, was uns die Natur derzeit zu bieten hat. Blüten, Blätter, Zweige und Samen dienen als Hingucker auf den Salzteiganhängern für den Osterstrauch.