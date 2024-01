Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Wintermarkt in Hammelbach

Zum Abschluss der Weihnachtsmarktsaison im Odenwald gibt es in Hammelbach am letzten Wochenende im Januar den Wintermarkt. Glühweinduft zieht auf dem Platz vor dem Hammelbacher Rathaus durch die Luft, Bratwürste werden eifrig gegrillt und die Kinder freuen sich auf eine Fahrt mit dem Karussell. Am Sonntag gibt es ein Chorkonzert und zum Abschluss des Marktes wird am Abend ein Winterfeuer entzündet. Schulstraße 1, 64689 Grasellenbach, Deutschland, Samstag 15 – 22 Uhr, Sonntag 11 – 20 Uhr

Foto: Fritz Kopetzky Für das leibliche Wohl wird auf dem Wintermarkt bestens gesorgt.

Tiere im Winter: Der Bergtierpark Erlenbach

"Auch im Winter freuen sich die Tiere auf Besucher", schreibt der Bergtierpark Erlenbach hier. Die Winteröffnungszeiten des Fürther Parks sind etwas verkürzt, offen ist der Park im Odenwald aber bis zum Einbruch der Dunkelheit. Auf dem großzügigen Gelände leben Gebirgstiere aus fünf Erdteilen, von Alpakas bis Bergziegen. Und natürlich auch die supersüßen Shetlandponys.

Foto: Ekkehard Bahlo Im Bergtierpark Erlenbach leben Tiere aus fünf Kontinenten.

Fürther Miniaturwelten: Hier wird nicht gestreikt

Wenn der geplante Städtetrip mal wieder wegen eines Lokführerstreiks ausfällt, tröstet euch vielleicht ein Besuch in den Fürther Miniaturwelten. Denn hier fahren die Züge zuverlässig und nach Plan. Eigenen Angaben zufolge ist es eine der größten Miniaturwelten Deutschlands und lässt 500 Züge von der "Küste bis zu den Alpen" fahren. Es werden immer wieder neue Städte, Länder in unterschiedlichsten Jahreszeiten und Wetterlagen mit vielen verschiedenen Szenen liebevoll nachgebaut. Und ganz aktuell: Nur echte Zug-Fans können mit diesem Kürzel etwas anfangen: VT 18.16 / BR 175, für alle anderen: ein ganz besonderer Retro-Schnellverbrennungstriebwagen ist zurzeit im Einsatz. Und wer vom vielen Zuschauen Hunger bekommen hat, kann sich gleich neben der Ausstellung in den Fürther Hexenstuben niederlassen. Neben Kaffee und Kuchen werden hausgemachte Suppen und leckere Kleinigkeiten serviert.

Foto: Miniaturwelten Fürth Die Züge in den Miniaturwelten fahren zuverlässig - auch wenn es schneit.

Hoch hinauf im "Smart Climb Mannheim"

Bevor der Nachwuchs zu Hause die Wände hochgeht und der supertolle Kletterturm vom DAV Weinheim noch nicht Saison hat, ist das Smart Climb Mannheim eine echte Alternative. Ab einer Körpergröße von 110 cm können sich Kletter-Fans der Smart Climb Challenge stellen und die verschiedensten kreativen und aufregenden Hindernisse bezwingen. Kinder trainieren dabei nicht nur ihre Koordination und kognitiven Fähigkeiten, sondern könnt nebenbei auch noch ihr Selbstvertrauen stärken.

Foto: Canva Design Koordination, Bewegungsgefühl und Kraft werden beim Klettern spielerisch verbessert.

Klüger werden in der KLIMA ARENA in Sinsheim

Auf rund 1.400 Quadratmetern im Innen- und 13.000 Quadratmetern im Außenbereich bietet die "Klima Arena" in Sinsheim spannende Ausstellungen und Mitmachstationen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ein echter Erlebnisort, der zum Nachdenken über den Klimawandel anregt und den Einfluss von uns Menschen und unser Verhalten im Alltag sichtbar macht. Digitale Technologien machen eine neuartige Wissensvermittlung möglich, die verstärkt auf interaktive, partizipative und erzählerische Elemente setzt. Und wer kreativ werden will: Am Sonntag hat die Kreativwerkstatt für Kinder ab 5 Jahren ab 13.30 Uhr (in Begleitung eines Elternteils) geöffnet.

Ein Tag bei den Alpakas

Ein Besuch auf der Alpakafarm "Hirtenaue" in Heidelberg braucht etwas Vorbereitung: Man muss sich nämlich anmelden. Aber wenn das erledigt ist, dann wird es flauschig. Denn auch im Winter laufen die zutraulichen und bezaubernden Tiere Tag und Nacht frei über das komplette Gelände, es gibt keine trennenden Zäune innerhalb der Farm. Die kleinen und großen Besucher können die Alpakas also von ganz aus der Nähe sehen und, wenn sie es mögen, auch streicheln. Die Ruhe der Tiere überträgt sich in kurzer Zeit auf Menschen und so fährt man gelassen und entspannt wieder in den Alltag zurück.

Foto: Simon Hofmann Was wollt ihr denn hier? Mich streicheln? Alpakas sind nicht nur flauschig, sondern auch sehr neugierig.

Interaktive Ausstellung im Zoo Heidelberg

Die Wanderausstellung „MenschenWelt“ eine spannende und interaktive Ausstellung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit kreativ gestalteten Mitmachstationen, wurde am 24. Januar im Zoo Heidelberg eröffnet. Die spannende und interaktive Ausstellung widmet sich den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und zeigt auf, wie wir sie erreichen können. Dabei folgt die Konzeption dem Dreiklang von Ausprobieren, Verstehen und Handeln. Durch Animationen, Trickfilme, Hörstationen, Interaktionen und klaren Texten macht die Ausstellung „MenschenWelt“ Komplexes einfach, Globales überschaubar und zeigt Lösungswege auf. Der Besuch der Sonderausstellung ist im Zoo-Eintritt bereits enthalten.

Foto: Zoo Heidelberg Eine der vielen Mitmachstationen im Zoo Heidelberg.

Wandertipps für Familien

Übrigen: Kennt ihr schon unseren "Wandertipp des Monats"? Die Kollegin aus der Sportredaktion erwandert für euch jeden Monat eine Strecke in der Rhein-Neckar-Odenwald-Region. Hier sind echte Geheimtipps dabei und wunderschöne Routen über Berg und Tal ... Pro-Tipp für Familien: Oft sind auch Abkürzungen oder Kurzstrecken dabei.

Foto: Canva Design Unsere Wandertipps für Familien.