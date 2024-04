Bergtierpark, Fürth-Erlenbach

1960 gegründet, zählt der Bergtierpark Erlenbach heute zu den beliebtesten Naturparks der Region. Idyllisch im Odenwald gelegen, mit von alten Buchen umrandeten Freigehegen, bietet der ein Kilometer lange Rundweg einen Einblick in die Welt der Gebirgstiere. Hautnah können die Besucher die Lebensweise der mehr als 200 Tiere aus fünf Erdteilen erkunden, alle Tiere dürfen mit speziellem Futter gefüttert werden (ist am Eingang erhältlich). Kleine Kamele aus den Anden, urige schwarze Rinder aus dem Himalaya-Hochland, Kängurus und riesige Laufvögel aus Australien – diese und viele andere Tiere lassen sich das ganze Jahr über in den Gehegen beobachten. Vesperpausen sind auf dem im Park integrierten Spielplatz möglich.

Nachwuchs bei den Schafen, Ziegen und Ponys

Aktuell gibt es süßen Nachwuchs bei den Shetland-Ponys, den Ostpreußische Skudden und den Bergziegen. Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich 10 bis 18 Uhr, November bis März: Mo. bis Fr. von 13 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, Sa., So. und Feiertage 11 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Werner-Krauß-Straße, 64658 Fürth-Erlenbach.

Foto: Fritz Kopetzky Süßer Nachwuchs bei den Bergziegen.

LAPAKA Bergstraße

Vor zwei Jahren gründete eine fünfköpfige Familie aus Heddesheim auf ihrem Hof die "Lapaka Bergstraße". Angeboten werden seitdem Wanderungen mit den Neuweltkameliden (für Kinder schon ab vier Jahren) über Wiesen, Wege und Felder, aber auch Sundowner-Walks (mit anschließendem Drink bei Sonnenuntergang), Lapaka-Yoga (nur im Sommer) und viele weitere Begegnungsmöglichkeiten mit den kuscheligen und eigenwilligen Tieren. Kontakt: Familie Purschke, Lapaka Bergstraße, Brunnenweg 5, 68542 Heddesheim, 0152 545 308 60.

Foto: Lapaka Bergstrasse Asterix ist das selbstbewusste Leitlama der kleinen Herde und hat hier sein Sonntagslächeln für Olivia aufgesetzt.

Wildgehege am Karlstern, Mannheim

Im Käfertaler Wald in Mannheim finden Familie nicht nur einen wunderbar schattigen Spielplatz, Hütten zum Rasten und eine Minigolfanlage - sondern auch das Wildgehege am Karlstern. Hier leben Bisons, Mufflons, Dammwild, Rotwild und Schwarzwild. Es wird kein Eintrittspreis erhoben und alle Wildgehege sind frei zugänglich - ein Fußweg führt am Zaun entlang um die Gehege. Die Verantwortlichen weisen auf das Fütterungsverbot an allen Gehegen hin - nachdem mehrere Bisons durch fortgesetzte Fütterung mit Brot und sonstigen ungeeigneten Nahrungsmittel starben. Seit dem Tod der beiden Bullen herrscht am gesamten Wildgehege am Karlstern ein striktes Fütterungsverbot. Der Park ist rund um die Uhr geöffnet.

Foto: Canva Design Im Wildgehege am Karlstern leben neun nordamerikanische Bisons.

Falknerei Tinnunculus, Königstuhl Heidelberg

Vom Seeadler und Uhu bis zum Falken: Falkner Uwe Jakob bietet Flugvorführungen von April bis Oktober bei jedem Wetter an (nicht wenn es stürmt oder gewittert). Kinder werden in die Vorführungen eingebunden und dürften - wenn sie wollen - einen Turmfalken auf die Hand nehmen. Falkner Uwe war mit acht Jahren einer der jüngsten Falkner der Bundesrepublik und ließ seinen zahmen Turmfalken Tinnunculus frei ums Haus herumfliegen. Das Hobby wurde zum Beruf und gipfelte 2002 in der Eröffnung einer eigenen Falknerei in Heidelberg auf dem Königstuhl. Diese Falknerei benannte er nach seinem ersten, eigenen Falken: Tinnunculus. Die Falknerei erreicht man bequem mit der Heidelberger Bergbahn - für kleine Kinder ist bereits diese Fahrt den steilen Berg hinauf ein Erlebnis. Die Öffnungszeiten können variieren, am besten auf der Website oder telefonisch 06221 48 59 36 oder 0173 30 67 007 vor dem Besuch abklären.

Foto: Canva Design In der Falknerei Tinnunculus auf dem Königstuhl Heidelberg können Greifvögel, Falken und Eulen hautnah erlebt werden.

Wildpark Schwarzach, Schwarzach

Der Wildpark Schwarzach ist ein großer Naturerlebnispark im "Kleinen Odenwald". Er beherbergt auf 100.000 Quadratmetern über 50 verschiedene Tierarten in artgerecht gestalteten Gehegen und modernen Stallungen. Mehr als 400 Wild- und Haustiere, vom Zebra bis zum Wildschwein und vom Papagei bis zur Gans, bevölkern den Park, eine kleine Eisenbahn und zahlreiche Spielplätze sowie der Streichelzoo und der Schaubauernhof unterhalten die kleinen Besucher zusätzlich.

Familientag am 5. Mai

Am Sonntag, 5. Mai, lädt der Park von 11 bis 17 Uhr zum Familientag. Für die kleinen Besucher sind Aktivitäten im Angebot: Ziegenkutschfahrten, Kinderbuchlesungen, Bastelstationen und das neue Wildparkquiz. Kinder können außerdem bei den Wildparkimkern Bienenwachskerzen selbst herstellen oder sich beim Seifengießen kreativ austoben. Ein besonderes Highlight des Tages ist die Namensgebung für die Kuhkälber aus dem Auerrindprojekt des Wildparks. Besucher sind eingeladen, ihre Vorschläge abzugeben. Geöffnet ist der Park : 1. März bis Ende Oktober täglich 10 Uhr bis 18 Uhr, ab November bis Ende Februar samstags, sonntags, feiertags sowie in den Ferien von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Wildparkstraße, 74869 Schwarzach.

Foto: Canva Design Zebras, Wildschweine, Ziegen und Schafe ... über 400 Wild- und Haustiere bevölkern den Wildpark Schwarzach.

Zoo Heidelberg, Heidelberg

Nicht fehlen darf in unserer Übersicht natürlich der Publikumsmagnet der Metropolregion Rhein-Neckar: der Zoo Heidelberg. Hier lässt es sich bestens den ganzen Tag verbringen, wird das Wetter zwischendurch schlechter, laden die Tierhäuser zum Aufwärmen, Beobachten und Verweilen ein. Für kleinere Besucher sind Streichelzoo, Spielplatz und Bauernhof erste Anlaufstellen, aber auch den Rest der Familie lädt das großzügige Gelände zum Spazieren und Entdecken ein. Von Asiatischen Elefanten, über Erdmännchen und Flachlandgorillas bis hin zu den Zwergziegen: Rund 2.000 Tiere in über 150 Arten leben im Zoo Heidelberg. Geöffnet ist der Zoo täglich ab 9 Uhr, im Sommer schließt der Tiergarten um 19 Uhr, in den Wintermonaten 18, bzw. 17 Uhr, Tiergartenstraße 3, 69120 Heidelberg.

Foto: Zoo Heidelberg Im Sommer bekommen die Affen im Hoo Heidelberg zum Abkühlen statt großer Eisbomben selbstgemachtes Eis aus Früchten - in handlicher Größe.

Kraichgau -Lamas, Waibstadt

Emil, Ludwig, Finn sind nur drei der vielen süßen Lamas und Alpakas von den Kraichgau-Lamas. Ergotherapeutin und Alpaka-Besitzerin Rebecca Albrecht bietet geführte Touren an, Treffpunkt ist der Ursenbacher Hof. Kontakt: Lamaweide, Ursenbacher Hof, 74915 Waibstadt, 0173 7096421.

Foto: Kraichgau Lamas Emil von den Kraichgau-Lamas.

Tierpark Walldorf, Walldorf

Kängurus, Zwergziegen, Pfaue, Hirschziegenantilopen, Schildkröten, seltene Vogelarten ... mit seinen etwa 120 Tieren, dem Streichelzoo und seiner ruhigen Lage mitten im Wald ist der Tierpark Walldorf ein beliebtes Ausflugsziel. Der Eintritt ist kostenlos. Der gesamte Park und auch das Restaurant sind barrierefrei. Geöffnet ist der Park täglich 8 -bis 20 Uhr, im Winter bei schließt er bei Einbruch der Dunkelheit. Schwetzinger Str. 99, 69190 Walldorf.

Foto: Stadt Walldorf 120 Tiere leben im Tierpark Walldorf.