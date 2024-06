Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

Bensheim: Bürgerfest

Vom 06. bis 09. Juni wird in Bensheim in der Fußgängerzone mit viel Musik gefeiert. Auch für kleine Besucher ist Programm dabei, mehr dazu hier. Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der Vielfalt: Zum "Interkulturellen Fest" laden Institutionen, Verbände, Vereine und Organisationen mit internationalem Hintergrund in die untere Fußgängerzone und bringen mit ihrem vielfältigen kulturellen und kulinarischen Angebot ihre jeweiligen Heimatländer und damit die Vielfalt der Welt mitten nach Bensheim.

Kinderschminken findet auf und neben der Bühne 3 am Hospitalbrunnen statt.

Heidelberg: 3. Familienkonzert

Am Donnerstag, 06. Juni 2024, um 11 Uhr (und am Sonntag, 09. Juni, 11 Uhr) findet im Marguerre-Saal, Theaterstr. 10, 69117 Heidelberg das 3. Familienkonzert statt. Diesmal unter dem Motto: "Freud und Leid – und Musik". Das Philharmonische Orchester Heidelberg begibt sich für die kleinen und großen Zuhörer unter anderem mit Stücken von Haydn, Mozart und Prokofjew auf eine Reise mitten hinein in die Musik, in den Kopf, die Seele und das Herz. Tickets gibt es hier.

Birkenau: Straßenflohmarkt „Krempel uff de Gass“

Am Wochenende Samstag, 08., und Sonntag, 09. Juni, wird erneut zu einem großen Flohmarkt eingeladen – und die gesamte Gemeinde Birkenau beteiligt sich. 54 Stände werden in diesem Jahr dabei sein, wenn am Samstag, 8. Juni, Standbetreiber in der Kerngemeinde von 11 bis 16 Uhr ihre Waren aus zweiter Hand anbieten. Am Sonntag kann von 11 bis 16 Uhr an den Ständen in Nieder-Liebersbach, Reisen, Herrenwiese und Hornbach gestöbert werden.

Ob im Hof, in der Garage, im Hausflur oder Garten: 150 Flohmarktstände warten auf Schnäppchenjäger in Birkenau.

Weinheim: Hinein in den Wachenberg-Vulkan

Der große Wachenberg-Steinbruch überragt die Stadt Weinheim: Er ist nicht nur ein einzigartiges Biotop und Wahrzeichen der Stadt, sondern ein ehemaliger Vulkan, der vor rund 290 Millionen Jahren entstand. Der Steinbruch am Wachenberg bietet Wanderfalken, Uhus, Zippammern, Gelbbauchunken und vielen Fledermausarten einen Lebensraum. Regelmäßig finden öffentliche Führungen durch den Steinbruch und die Zeit des Vulkanausbruchs statt, so auch am Samstag, 08. Juni, 10 Uhr. Mit Voranmeldung über die Stadt Weinheim: Tourist-Information 06201 82 610.

In der Natur rund um die Weinheimer Wachenburg leben viele seltene und bedrohte Tierarten.

Heidelberg: Schlossbeleuchtung

Ersatztermin für die wegen Hochwasser ausgefallene Schlossbeleuchtung. An angekündigtem Ablauf und Programm ändert sich nichts: Am Samstag, 08. Juni, gegen 22.15 startet das Spektakel mit den Bengalischen Leuchtfeuern, die das Schloss in einen geheimnisvollen roten Feuerschein einhüllen. Wenn das glühende Schloss langsam verblasst, beginnt der zweite Teil des Spektakels – das Feuerwerk über dem Neckar. Zur Einstimmung ist auf dem Kornmarkt in der Altstadt ein Kunsthandwerks- und Warenmarkt von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Vertreter des Heidelberger Schaustellerverbandes sorgen bereits ab Donnerstag am Bismarckplatz und Anatomiegarten zur Einstimmung auf die Veranstaltung für das leibliche Wohl, am Samstag zusätzlich auf der Neckarwiese.

Am 08. Juni soll die Heidelberger Schlossbeleuchtung nachgeholt werden.

Hemsbach: Waidseefest/Seerosenfest

Am Kleinen Waidsee in Hemsbach findet am Samstag von 9 bis 21 Uhr das Seerosenfest mit Flohmarkt statt.

Wald-Michelbach: Eselhof Binzig

Ob Nachtwanderungen bei Vollmond, Märchenwanderungen mit der Überwälder Märchenerzählerin Lisa Helfrich-Wolf oder auch Winterwanderungen mit Glühwein – Vom Eselhof in Wald-Michelbach Binzig aus werden von regelmäßig individuelle Wanderungen und Themen-Führungen organisiert. Natürlich immer mit den süßen Eseln. Zum Beispiel die Picknick-Tour am 08. Juni zur mystischen Kapellenruine 'Lichtenklinger Hof'. Anmeldungen hier.

Die Karotte war eigentlich für die Esel gedacht (Archivbild).

Bensheim: Offener Sonntag in den Drachenbergen

Am Sonntag, 09. Juni 2024, können Kinder, Jugendliche (und Familien natürlich) von 10 bis 13 Uhr in den Drachenbergen in Bensheim auf Entdeckungsreise gehen. Entwickelt und gestaltet von Spiele- und Freizeit-Experten und vielen ehrenamtlichen Helfern bieten die Drachenberge auf über 10000 Quadratmetern die perfekte Atmosphäre zum Verweilen und für ausgelassenes Spielen mit der ganzen Familie. Der Einstieg wird von der neu gegründeten Abteilung „Historisches Fechten und gelebtes Mittelalter“ gestaltet. Die Drachenberge, Berliner Ring 114 A, 64625 Bensheim.

Der offene Sonntag in den "Drachenbergen" ist Teil eines großen Spendenmarathons.

Weinheim: Eine Runde Minigolf und lecker essen am MIO

Immer wieder schön, bei Sonne natürlich ganz besonders: Mio Kiosk und Minigolf im Weinheimer Schlosspark. Egal ob Sandwiches, belgische Waffeln, Eis und ausgezeichneter Kaffee. Oder Tapas und frischer Mittagstisch - zum Beispiel Gemüsecurry mit Süßkartoffel, Spinat, Brokkoli und Kichererbsen - hier schmeckt einfach alles lecker! Dazu geht es entspannt und familienfreundlich zu und anschließend wartet die Minigolfanlage unter den schönen alten Bäumen auf die Besucher. Obertorstraße 9, 69469 Weinheim, 06201 4990050, täglich (außer montags) 11 bis 20 Uhr.

Foto: loeffelmeter/stadtlandkind

