Weinheim, Bergstraße, Odenwald: Ausflugstipps für Familien

Odenwälder Freilandmuseum: Zeitreise ins 18. Jahrhundert

Rund 150 „Living History“ Darsteller lassen das gesamte Museumsareal des Odenwälder Freilandmuseums von Donnerstag, 30. Mai bis Sonntag, den 2. Juni zur Kulisse für eine Zeitreise in die Mitte des 18. Jahrhunderts werden. Zu sehen gibt es ziviles dörfliches Leben, historisches Handwerk und militärische Darstellungen. An verschiedenen Stellen im Museum kochen Frauen und Männer in historischer Kleidung ihre Mahlzeiten und gehen an diesem langen Fronleichnamswochenende für vier Tage ihrem Alltag nach: Es wird gekocht, geklöppelt, gesponnen, gestickt, genäht und Kinder versorgt.

Handwerker verrichten ihr Tagwerk: Vom Büchsenmacher über die Wachswerkstatt des Kerzenziehers und dem Hemden- und Segelmacher sind verschiedenste Berufszweige vertreten. Eine echte Gelegenheit, einen Einblick in die Vielfalt des Handwerks vor 300 Jahren zu erhaschen. Eine „Wehfrau“ erzählt, welche Aufgaben eine Hebamme früher hatte, eine Kräuterfrau bietet Salben und Cremes an. Auch ein Spezereien-Kaufladen ist vor Ort und bieten verschiedenen „exotische“ Waren feil, die es früher nicht zu kaufen gab und die für uns heute zum selbstverständlichen Wareneinkauf gehören. Die Vorstellungen beginnen an allen Tagen ab 11 Uhr. Am Sonntag, 2. Juni endet die Veranstaltung gegen 16 Uhr. Weiherstraße 12, 74731 Walldürn-Gottersdorf

Foto: Freilandmuseum Einblick in die Vielfalt des Handwerks vor 300 Jahren.

Heppenheim: Maiberg Open Air

Von Mittwoch, 29. Mai bis Sonntag, 2. Juni steht Heppenheim ganz im Zeichen des Maiberg Open-Air-Festivals. Auch für Familien mit Kindern und Jugendlichen ist richtig viel dabei: Zum Beispiel die Mitmachstationen (Rollenrutsche, Riesenbausteine aus Schaumstoff, Wasserbaustelle), die „Zwergenfärberei“ (Kinderschminken), der Filzspaß mit den Filzfeen aus Lorsch, die Feuertänzer von artArtistica, der Clown Otsch oder der Auftritt der erst 13-jährigen Franziska Trillig ... Mehr zum Programm, Anfahrt zur Freilichtbühne und Eintritt gibt es hier.

Heidelberg: Schlossbeleuchtung

Die erste von zwei Schlossbeleuchtungen 2024 findet am Samstag, 1. Juni in Heidelberg statt. Bei schönem Wetter lohnt sich die Anreise am frühen Nachmittag, um das Spektakel mit einem Picknick am Neckarufer einzuläuten (später wird es hier sehr voll ...). Die Schlossbeleuchtung taucht bei Anbruch der Dunkelheit das Schloss in einen geheimnisvollen roten Feuerschein. Anschließend beginnt das spektakuläre Feuerwerk über dem Neckar. Als Rahmenprogramm findet ein Kunsthandwerk- und Warenmarkt auf dem Kornmarkt (12 - 20 Uhr), sowie ein Konzert in der Heiliggeistkirche statt (18.15 Uhr).

Foto: Canva Design Am Samstag, 01. Juni, findet in Heidelberg die erste Schlossbeleuchtung des Jahres statt.

Eberbach: Nachtwächterführung

Ein besonderes Event für Familien mit größeren Kindern: Los geht es am 1. Juni um 21 Uhr. Die Gäste begleiten den Nachtwächter auf seinem Rundgang durch die romantische Altstadt. Auf anschauliche und humorvolle Art und Weise informiert dieser über die Vergangenheit von Eberbach. Treffpunkt: Pulverturm, Innenhof. Tickets: 06271 87241

Schwetzinger Schlossgarten: Mit fünf Sinnen im Garten

Am ersten Juniwochenende öffnen sich europaweit Gärten und Parks, so auch der wunderschöne Schwetzinger Schlosspark. Eine Entdeckungstour für die ganze Familie ist die Führung „Aufgeblüht“ (Sonntag, 2. Juni, 12 Uhr). Bei dieser Zeitreise erleben Jung und Alt begleitet von einer edlen Dame oder einem edlen Herrn im Kostüm, wie sich die höfische Gesellschaft einst am Garten erfreute (für Kinder ab 10 Jahren und ihre erwachsene Begleitung). Bei der Sonderführung „Mord im Schlossgarten“ geht es für Kinder ab neun Jahren (Freitag, 31. Mai, 14.30 Uhr) auf ein spannendes Abenteuer: Gestern noch konnten die Damen und Herren des Hofes unbeschwert durch den Schlossgarten wandeln – jetzt fürchten sich alle, denn eine Kammerzofe wurde heimtückisch ermordet! Die interaktive Führung besteht aus einer Mischung aus Rätseln und Detektivarbeit. Anmeldung jeweils unter: 06221 658880 oder service@schloss-schwetzingen.com

Mannheim: Junges Nationaltheater

Uraufführung für Kinder ab 6 Jahren: „Abschmecken“: Essen ist fertig! Es ist genug für alle da! Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Wie sich das eben gehört. Aber ist das wirklich so? Haben wir genug Essen für alle? Wie ist das, wenn nicht alle genug zu essen haben oder sich die teuren Einkäufe im Supermarkt nicht mehr leisten können? Wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her? Und wie genau funktioniert das mit dem Einpflanzen, Ernten und Kochen? Die Produktion „Abschmecken“ kaut sich durch die Kreisläufe unserer Lebensmittelherstellung, nagt dabei an aktuellen Zuständen unserer Industrie und macht Appetit auf Austausch und Teilen. Premiere am Samstag, 1. Juni 2024, Saal Junges NTM, Mannheim.

Foto: Canva Design Theater von für Kinder ab 6 Jahren.

Freilichtmuseum Lauresham: UNESCO-Welterbetag

An Sonn- und Feiertagen kann das Freilichtlabor auf eigene Faust erkundet werden. Außerdem gibt es jedes Mal eine Vorführung oder besondere Aktion aus dem Bereich „Leben und Arbeiten im Frühmittelalter“. Am Sonntag, 2. Juni, ist der Besuch des Museums und der Zehntscheune anlässlich des Welterbetags kostenfrei

Weinheimer Schlosshof: Großes Chorfest

Großes Chorfest im Weinheimer Schlosshof am 2. Juni von 11 bis 17.30 Uhr: 16 Chöre haben sich angemeldet und werden ein vielfältiges Musikprogramm auf die Bühne im kleinen Schlosshof bringen. Lieder aus ganz Europa werden von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren auf die Bühne gebracht. Zum Abschluss werden alle gemeinsam die europäische Hymne, die „Ode an die Freude“ von Beethoven singen. Der Eintritt ist frei.

Foto: Philipp Reimer Archivbild aus dem Jahr 2019.

DIY: Gebackene Holunderblüten

Kinder lieben es, von Ausflügen eigene Schätze mitzubringen. Steine, Stöcke oder Blätter. Im Frühling sammeln wir regelmäßig wilde Holunderblüten und backen daraus leckere Holunderblütenküchlein für die ganze Familie. Das Rezept gibt es hier.

Foto: Familienmagazin StadtLandKind

