Viele Angebote beim verkaufsoffenen Sonntag in Weinheim

Weinheim feiert am 14. April wieder den Frühling mit einem verkaufsoffenen Erlebnissonntag. Organisiert wird er vom Verein „Lebendiges Weinheim“ in Kooperation mit der Stadt. Wer sich das Programm des Weinheimer Frühlings anschaut, kann erkennen, „dass seit einiger Zeit ein Ruck durch die Weinheimer City geht“, heißt es dazu in der Ankündigung der Stadt.

Die Öffnungszeiten

Am Sonntag, 14. April, von 13 bis 18 Uhr öffnen aktive Einzelhändler ihre Ladengeschäfte, bieten Aktionen und Angebote; übrigens nicht nur in der Innenstadt. Geöffnet zu Beratung und Verkauf haben auch zum Beispiel das Einrichtungshaus Micasa im Birkenauer Tal sowie das Pflanzenparadies Adrian in der Weststadt.

Die Mittlere Hauptstraße

Der Dürreplatz

Fußgängerzone und Hermasnnshof

In der Weinheim Galerie und im Karlsberg Carré warten Kinderschminken und Bastelaktionen auf die jüngsten Besucher. In der Fußgängerzone, in den Passagen und in den Seitenstraßen bieten neben den festen Ladengeschäften Händler an Ständen ihre Waren an: vom African Art Studio mit fair gehandeltem afrikanischem Kunsthandwerk über Gewürze, Honig und Küchengeräte bis hin zu Seifen und provenzalischen Tischdecken. Auch die Wirte am Marktplatz stellen sich natürlich auf das Frühlingsmotto ein. Und im Hermannshof, der für Besucher geöffnet ist, werden Stauden aus eigenem Anbau verkauft.