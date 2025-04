Weinheim blüht am Sonntag auf

Weinheim. Ein Sonntag für alle Sinne – keinem geringeren Anspruch möchte der Weinheimer Frühling am 6. April auch in diesem Jahr gerecht werden beim verkaufsoffenen Erlebnissonntag. Der Verein „Lebendiges Weinheim“, der die Interessen des Weinheimer Einzelhandels vertritt, organisiert diesen besonderen Sonntag in der City im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung. Kernstück ist dabei der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr.