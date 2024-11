Volksbank in Weinheim: Warum die neue Ausstellung so sehenswert ist

Wer beim Betreten der Weinheimer Volksbank den tropfenden Regenschirm zuklappte, den erwartete in der Lounge ein gewaltiger Kontrast. Schien gerade noch die graue, regnerische Welt unterzugehen, so tauchte man jetzt in ein warmes Bad aus kraftvoll leuchtenden Farben. Es waren die großflächigen, bis zu drei mal zwei Meter messenden Farbkompositionen des Japaners Tomomi Morishima, die den gesamten Raum beherrschten. Dazwischen bildeten die meist einzeln stehenden, figurativen Skulpturen des Künstlers Hirofumi Fujiwara sanfte Ruhepunkte.