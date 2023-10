Was machen wir in den Herbstferien?

In Hessen sind schon Herbstferien, in Baden-Württemberg fangen sie bald an. Nur zu Hause rumsitzen und daddeln? Wird auch irgendwann langweilig. Die Redaktion hat für euch fünf Ausflugstipps zusammengestellt. Geeignet für Schmuddelwetter-Tage und maximal eineinhalb Stunden Autofahrt von Weinheim entfernt:

Die experimenta in Heilbronn

Was ist da los? Die experimenta - "Deutschlands größtes Science Center" - befindet sich in Heilbronn und verspricht, Naturwissenschaft und Technik für alle erlebbar zu machen. Die Hauptausstellung ist in vier Themenwelten gegliedert: Bei StoffWechsel geht es um Materialien, bei KopfSache darum, wie Wissen funktioniert, bei WeltBlick wird erklärt, wie Forschen geht und im Abenteuerspielplatz ForscherLand kann man selbst auf Expedition gehen. Noch bis zum 9. Mai 2024 ist übrigens auch die Sonderausstellung "Du und dein Gehirn - ein gutes Team" zu sehen. Neben den Ausstellungen mit 275 Mitmachstationen gibt es übrigens auch Labore, in denen Kinder selbst experimentieren können, einen Maker Space für Jugendliche ab 14 Jahren, in dem man seine Ideen verwirklichen kann und nicht zu vergessen: den Science Dome, eine Kombination aus Planetarium und Theater. Wer dort eine Show besuchen will, muss allerdings extra Eintritt bezahlen.

Was kostet es? Erwachsene zahlen pro Person 12 Euro Eintritt, ermäßigt 6 Euro. Praktisch: Tickets kann man vorab online kaufen. Und am Freitag gibt es 50 Prozent Rabatt auf den Ticket-Normalpreis.

Wie lange fährt man hin? Circa eine Stunde. Parken kann man im experimenta-Parkhaus (Adresse Bahnhofstraße 6, 74072 Heilbronn).

Gibt's da was zu Essen? Im Restaurant der experimenta gibt es warme Speisen und Snacks sowie Getränke.

Foto: experimenta gGmbH Der moderne Neubau beherbergt nicht nur die riesige experimenta-Ausstellung, sondern auch den Science Dome.

Kletterspaß in Mannheim

Egal ob Kletter-Anfänger oder Boulder-Profi - im Smart Climb in Mannheim kommen alle auf ihre Kosten. Vom 30. Oktober bis 3. November - also während der Herbstferien in Baden-Württemberg - hat die Kletterhalle sogar täglich geöffnet. Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr und Donnerstag und Freitag von 10 bis 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist von 9.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Ab einer Körpergröße von 110 Zentimetern darf man sich den Hindernissen stellen.

Wer Lust auf das Kletter-Abenteuer hat, der sollte unbedingt vorab einen Kletterslot buchen.

Was kostet es? 90 Minuten Klettern (inklusive 30 Minuten Sicherheitseinweisung) kosten 14 Euro für Kinder, 17 Euro für Erwachsene, ein Familienticket (bis zu 2 Erwachsene mit beliebig vielen Kindern) kostet 55 Euro. Kinder bis 12 Jahre müssen von einer erwachsenen Begleitperson beaufsichtigt werden. Wenn diese nicht selbst klettert, muss sie keinen Eintritt bezahlen.

Wie lange fährt man hin? Ab der Weinheimer Innenstadt etwa 22 Minuten.

Gibt's da was zu Essen? Snacks und Getränke gibt es im Bistro-Bereich.

Der beste Exit-Room im Rhein-Main-Gebiet

Der Nexus Exit Escape Room in Gelnhausen ist Hessens bestbewerteter Escape Room. Aktuell gibt es sechs verschiedene Escape-Rooms und sogar Outdoor-Missionen. Ganz neu und ein Angebot für die ganze Familie ist der Escape Room "Hokus Pokus und die Meister der Magie". Das Abenteuer spielt in einer Zauberschule und ist perfekt geeignet für die ganze Familie, also schon ab 8 Jahren. Bis zu 6 Spieler (oder 8 Kids) können gemeinsam in die Zauberwelt reisen.

Was kostet das? Ab etwa 28 Euro pro Spieler.

Wie lange fährt man hin? Von Weinheim aus etwa 1 Stunde 20 Minuten.

Gibt's da was zu Essen? Im Nexus Exit Escape Room selbst gibt es nur Getränke. Der Escape Room befindet sich aber im City-Center von Gelnhausen, in der Nähe gibt es also Cafés, Restaurants, Imbisse und und und.

Foto: Nexus Exit Escape Room Gelnhausen Der neue Exit-Room "Hokus Pokus und die Meister der Magie" in Gelnhausen ist ein Abenteuer für die ganze Familie.

Die weltgrößte Kürbisausstellung in Ludwigsburg

Okay, dafür müsst ihr euch ins Freie hinauswagen. Es sind ja nicht alle Herbsttage verregnet. In Ludwigsburg ist nämlich derzeit die weltgrößte Kürbisausstellung zu sehen. Bis zum 3. Dezember sind im Blühenden Barock, so heißt der Park in Ludwigsburg, 450.000 Kürbisse zu sehen, die zu kunstvollen Figuren rund um das Thema "Feuer" verbaut wurden. Fred Feuerstein, das Pokémon Glumanda und Feuerwehrmann Sam sowie Jim Knopf mit seiner Dampflok spielen dabei übrigens auch eine Rolle! Ab dem 28. Oktober wird die Ausstellung bis in die Abendstunden verlängert und unterhält mit beleuchteten Kürbiskunstwerken von schaurig bis lustig. Übrigens: Im Blühenden Barock gibt es auch einen Märchengarten, der ist im Eintritt inbegriffen.

Was kostet das? Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 11,50 Euro, Kinder (4 bis 15 Jahre) zahlen 5,50 Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) kostet 31 Euro.

Wie lange fährt man hin? Von Weinheim aus 1 Stunde 22 Minuten.

Gibt's da was zu Essen? Kürbis selbstverständlich! Für den Hunger zwischendurch bietet die Kürbisausstellung eine große Auswahl an kulinarischen (Kürbis-)Spezialitäten. Von Kürbissuppe und Kürbismaultaschen bis hin zu Kürbis-Pommes.

Foto: Marc Sansone Fred Feuerstein ganz aus Kürbissen gebaut: Dieses und andere Kunstwerke kann man bei der weltweit größten Kürbis-Ausstellung in Ludwigsburg bewundern.

Römer-Ausstellung in Mannheim

Wie? Ihr wart noch nicht in der interaktiven Mitmachausstellung "Rom lebt" der Reiss-Engelhorn-Museen? Kann doch gar nicht sein. Mit dem Handy kann man sich zurück ins alte Rom katapultieren. Wie sah der Alltag der Römer aus? Welches Leben führten die Legionäre? Und wie war das eigentlich damals in der Schule? Nicht nur was für Asterix-Fans.

Was kostet das? Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche (4 bis 18 Jahre) 7 Euro. Eine Familienkarte kostet 18 Euro.

Wie lange fährt man da? Von Weinheim aus circa 30 Minuten.

Gibt's da was zu Essen? In den Reiss-Engelhorn-Museen selbst nicht. Aber mitten in den Mannheimer Quadraten findet man viele Cafés, Bars, Restaurants und Imbisse.

Foto: rem/Rebecca Kind Und schwuppdiwupp steckt man als Besucher der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim mittendrin im Alltag der alten Römer.

Das Europabad in Karlsruhe

Ihr wart schon so oft im Miramar, dass euch eigentlich mal der Sinn nach einem Tapetenwechsel steht? Wie wäre es mit einem Besuch im Europabad in Karlsruhe? Dort gibt es neben zahlreichen Attraktionen (sieben Rutschen) auch spezielle Angebote für Kinder. Zum Beispiel ist am Freitag, 3. November, von 10.15 bis 13 Uhr Kindersauna. Am Donnerstatg, 2. November, wird von 11 bis 11.45 Uhr eine Kinderführung durch die Technik des Freizeitbades angeboten. Und die Erwachsenen können zum Beispiel in der Excalibur oder der Druiden-Sauna entspannen. Ein Spa gibt es übrigens auch.

Was kostet das? Zwei Stunden Aufenthalt kosten für Erwachsene 15 Euro, ermäßigt 10,50 Euro. Die Tageskarte gibt es für 21 Euro beziehungsweise 16,50 Euro. Die Familientageskarte kostet 49,50 Euro. Wer Sauna inklusive Erlebnisbad bucht, der zahlt für zwei Stunden 22 Euro beziehungsweise 28 Euro für die Tageskarte. Es gibt auch einen 4-Stunden-Tarif.

Wie lange fährt man hin? Mit dem Auto ist man von Weinheim aus circa 54 Minuten unterwegs.

Gibt's da was zu Essen? Aber hallo! Wer schwimmt, der muss sich bitteschön auch ordentlich stärken. Gleich zwei Restaurants, ein Bistro und ein Café im Eingangsbereich gibt es im Europabad Karlsruhe. Und was gibt's? Pommes, Steaks, Salate, Suppen, Kuchen, Pasta, Snacks und mehr.