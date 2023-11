Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Grau in grau sieht's draußen aus. Uns steht ein trübes und verregnetes November-Wochenende bevor. Aber das ist kein Grund, um Trübsal zu blasen. Denn man kann ja einen schönen Ausflug machen. Wir haben für euch wieder ein paar Tipps zusammengestellt.

Foto-Challenge im Porsche Museum Stuttgart

Das Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen ist an sich schon ein Erlebnis und derzeit ist auch noch die Sonderausstellung zum 75. Jubiläum des Sportwagenherstellers zu sehen. Porsche, das sind legendäre, wunderschöne Autos. Und was macht man da, wenn man so ein schönes Auto sieht? Genau! Ein Foto. Noch bis Ende des Jahres läuft im Museum die Foto-Challenge für Kinder. Und so einfach geht es: In der Ausstellung ein Lieblingsfahrzeug aussuchen und es in Szene setzen. Vielleicht wollt ihr ein besonderes Detail, zum Beispiel einen Scheinwerfer fotografieren. Möglichkeiten gibt es viele. Immerhin werden fast 100 Fahrzeuge ausgestellt. Im nächsten Schritt macht ihr ein lustiges Familienfoto auf dem Siegerpodest. Und dann gibt es noch eine dritte Aufgabe: Nimm bei einem Fahrzeug eine neue Perspektive ein. Aus der Forscherperspektive wirken Fahrzeuge größer, aus der Adlerperspektive bekommst du neue Einblicke. Am Ende schickt ihr die Bilder an Porsche - mal sehen, wer gewinnt,

Foto: Porsche AG Das Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen ist immer einen Ausflug wert.

Raus ins Freie - Fürstenlager Bensheim

Spazieren, flanieren, toben - das Fürstenlager Bensheim ist zu jeder Jahrezeit einen Besuch wert und wenn man sich schön warm anzieht, dann geht das auch bei diesem Schmuddelwetter. "Am Grund eines Talkessels liegt ein hübsches Gebäudeensemble, das eingefasst ist von steilen Wald-, Wiesen- und Weinhängen. Eingeschmiegt in die natürliche Topographie des Odenwaldes am Übergang zur Oberrheinischen Tiefebene ist es nicht anders als idyllisch zu nennen", heißt es auf der Homepage und man könnte es nicht besser sagen. Das Ambiente schätzten schon die Kurfürsten im 18. Jahrhundert, sie sich immer wieder zur Erholung nach Auerbach zurückzogen. Landgraf Ludwig (1753-1830) und seine Frau Luise (1761–1829) erweiterten die bestehenden Gebäude im kleinen Dörfchen und erweiterten sie mit zusätzlichen "Lusthäuschen". Bei gutem Wetter hat der Kiosk im Fürstenlager für kleine Stärkungen geöffnet. Sollte geschlossen sein, kann man in der Innenstadt von Bensheim in einem der Cafés einkehren.

Foto: SG/Anja Dötsch Das Herrenhaus im Fürstenlager im Bensheimer Stadtteil Auerbach.

Brüder-Grimm-Mitmachmuseum in Hanau

Kennt ihr das erste Brüder-Grimm-Mitmachmuseum Deutschlands - GrimmsMärchenReich? Es befindet sich in Hanau, also etwa eine Autostunde von Weinheim entfernt. Im rechten Seitenflügel von Schloss Philippsruhe offenbart sich den Besuchern eine märchenhafte Welt mit schönen und klugen Prinzessinnen, mutigen Prinzen, bösen Hexen und gefährlichen Riesen. Natürlich erfährt man neben den Märchen auch viel über die Brüder Grimm selbst. Wie war das Leben der berühmten Hanauer Brüder Jacob, Wilhelm und Ludwig Emil Grimm? Geeignet ist die Ausstellung für Kinder ab vier Jahren. Übrigens: Das GrimmsMärchenReich ist ein Museum von Kindern für Kinder: Die Städtischen Museen haben gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro Hanau ein eigenes KinderKomitee für das GrimmsMärchenReich ins Leben gerufen. Das Komitee hat die Konzeption und Gestaltung des Mitmach-Museums unter die Lupe genommen, die Profis bei der Entstehung beraten und von Anfang bis Ende aktiv an der Gestaltung der Ausstellung mit gearbeitet.

Gas geben - Kartfahren in Hemsbach

Ordentlich Gas geben kann man am Wochenende beim Kartfahren auf der Indoor-Kartbahn in Hemsbach. Die 500 Meter lange Strecke verspricht echtes Rennfeeling. Fahren darf man ab sieben Jahren (ab einer Körpergröße von 1,30 Metern). Ein Einzelticket für Kinder kostet 13 Euro, Erwachsene zahlen 15 Euro. Ein Einzelticket entspricht zehn Minuten Fahrzeit. Das klingt wenig? Naja - probiert es mal aus, das ist ganz schön anstrengend. Vor der Fahrt gibt es natürlich eine Sicherheitseinweisung durch das Personal. Übrigens: Für Besitzer der WNOZ-Abocard gibt es zwei Euro Rabatt auf den Ticketpreis. Einfach die WNOZ-Abocard an der Kasse vorlegen.

Spaß und Erholung im Freizeitbad

Rutschen, Tauchen, Plantschen - ein Tag im Freizeitbad geht meistens ziemlich schnell rum. Es gibt ja so viel zu erleben. In der Region gibt es zum Glück nicht nur ein tolles Bad. Lokalmatador ist natürlich das Miramar am Weinheimer Waidsee. Es gibt aber im Umkreis noch weitere Freizeit-, Spaß- und Familienbäder, beispielsweise das Aquadrom in Hockenheim oder das Bellamar in Schwetzingen. Für alle gilt: Früh da sein, es ist bekanntlich vor allem an den Wochenenden immer relativ voll, Bademantel und zum Beispiel ein gutes Buch einpacken. Verpflegung braucht man nicht zwingend, denn In- wie Outdoor gilt: Nach dem Schwimmen schmeckt ein Snack im Bistro beziehungsweise Bad-Restaurant besonders lecker. Pommes gehen schließlich immer.