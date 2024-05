Weinheim, Odenwald, Bergstraße: Flohmärkte am Wochenende

Laudenbach: Hofflohmärkte

Lange vergessene Dachbodenschätze, Schallplatten aus der Nachbarsgarage oder frische Waffeln samt kühlem Getränk im Hof gegenüber: Am morgigen Sonntag verwandelt sich ganz Laudenbach in ein großes Dorffest. Der dritte Hofflohmarkt des Jugendgemeinderates mit erneut fast 150 Teilnehmern macht die Froschgemeinde einen Tag lang nicht nur zum Paradies für Schnäppchenjäger – wer einfach nur mit dem Nachbarn schnacken und gemütlich durch den Ort schlendern möchte, kommt ebenso auf seine Kosten. Von traditioneller Trödelware wie Kleidung und Spielzeug über selbst gebackenen Kuchen bis hin zur frischen Pizza reicht das Angebot.

150 Höfe sind beim Flohmarkt dabei

Wie schon in den vergangenen Jahren haben die Jugendlichen den Tag ehrenamtlich auf die Beine gestellt – und dabei wieder fast 150 teilnehmende Höfe auf den Plan gerufen. Eine feste Start- und Endzeit gibt es nicht. Wer nicht planlos durch den Ort schlendern will, kann sich an den lilafarbenen Plakaten des Hofflohmarkts orientieren. Teilnehmer können diese von der Gemeindehomepage herunterladen und als Erkennungszeichen ans Gartentor oder die Garage hängen. An gleicher Stelle steht allen Besuchern außerdem eine interaktive Karte zur Verfügung, die sich auf dem Smartphone öffnen lässt und als Orientierung in der Hosentasche dienen kann.