Welches Menü Tristan Brandt beim Winter Varieté in Heidelberg auftischt

Die achte Saison der beliebten Heidelberger Dinnershow „WinterVarieté by Tristan Brandt“ steht in den Startlöchern. Das Organisationstrio bestehend aus Riadh Bourkhis, Florian Keutel und dem international erfolgreichen Spitzenkoch Tristan Brandt präsentierte kürzlich sein kulinarisches Programm sowie zahlreiche Neuigkeiten. Der offizielle Saisonstart ist für den 21. November 2024 geplant.

Zweite Spielzeit für Tristan Brandt

Spitzenkoch Tristan Brandt, der nun in seine zweite Spielzeit geht, stellte dem begeisterten Fachpublikum ein exquisites 3-Gang-Gourmetmenü vor, das auch dieses Jahr wieder eine vegetarische Alternative beinhaltet. Brandt betonte die Bedeutung der Symbiose von Kulinarik und Bühnenshow: „Die Welt gehört denen, die sie genießen. Auch dieses Mal habe ich wieder in Zusammenarbeit mit Christian Adam und unserem Küchenteam ein köstliches Menü kreiert, das die Kunst auf dem Teller mit der Kunst auf der Bühne verbindet. ‚Einfach lecker, einfach Genuss pur!‘, so unser Motto.“

Fester Bestandteil der Heidelberger Kulturlandschaft

Die Organisatoren betonen, dass trotz der großen Gästezahl die Qualität der Gerichte sowie die Performance auf der Bühne auf höchstem Niveau bleiben sollen. Das „WinterVarieté“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Heidelberger Kulturlandschaft entwickelt und verspricht auch in dieser Saison ein unvergessliches Erlebnis für alle Sinne.

So sieht das Menü aus

Der Hauptgang, „Perlhuhn Suprême Label Rouge“, umfasst Brust und Dim Sum, Ingwer-Limonen-Jus, Misoschaum, gebackene Aubergine an Pilzcrème und schwarzem Sesam. Die vegetarische Alternative, „Blumenkohl in Texturen“, beinhaltet Misoschaum, Blumenkohlpüree, gebackene Röschen, süß-sauren Couscous und eine gebratene Polentaschnitte mit schwarzem Sesam.

Dinnershow wechselt den Standort

Ein bedeutender Aspekt der kommenden Saison ist der Standortwechsel der Dinnershow. Die bisher am Tiergartenbad verortete Veranstaltung zieht nun an den Messplatz, Kirchheimer Weg 69, 69124 Heidelberg, um. Riadh Bourkhis und Florian Keutel berichteten zudem stolz über die erfolgreichen Ticketverkäufe: „Bis Mitte Juni wurden bereits 3.000 Tickets verkauft, ein großer Erfolg für uns. Und Stand heute sind es schon über 4.800 Tickets“, freut sich Riadh Bourkhis.

Neues Format

Als abschließendes Highlight der Pressekonferenz verkündete Tristan Brandt eine weitere kulinarische Neuigkeit: „Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin immer wieder für Überraschungen gut. Mit Riadh Bourkhis und Florian Keutel habe ich zwei Macher gefunden, die immer offen für neue Ideen sind. Und so haben wir uns für dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: das neue Genuss-Eventformat ‚Tristan & Friends‘, das erstmalig am 24. November 2024 stattfinden wird.

Sterneköche gemeinsam am Herd

Gemeinsam mit meinen Kollegen und Freunden, den Sterne-Köchen Nico Burkhardt und Robert Rädel sowie TV-Publikumsliebling Mike Süsser, werden wir einen Abend lang die Gäste in der WinterVarieté ShowArena kulinarisch verwöhnen. Jeder der Gastköche und auch ich werden einen Gang kochen. Den Gästen wird also ein 4-Gang-Gourmetmenü serviert. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Aber schon jetzt gilt: Save the Date! Und wer nicht länger warten und sich einen der limitierten Plätze für unsere Gourmet-Show sichern möchte, der kann sich gerne Tickets vorab reservieren", verriet Tristan Brandt.