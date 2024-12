WinterVarieté in Heidelberg mit Tristan Brandt feiert Premiere

Der Heidelberger Messplatz hat sich in eine WinterVarieté-Landschaft mit der Show-Arena im Mittelpunkt verwandelt. Vor Kurzem fand die offizielle Premiere des WinterVarieté by Tristan Brandt statt: Es war ein Fest für die Sinne. Während der ausverkauften Veranstaltung wurde dem Publikum Kunst & Kulinarik in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Zum Schluss gab es dafür Applaus und Zugaberufe vom begeisterten Publikum.