Wie machen wir unsere Kinder krisenfest?

Die Psychologin und Journalistin Verena Friederike Hasel präsentiert am Sonntag, 18. Februar 2024, um 17 Uhr am Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) Heidelberg neue Lernkonzepte, mit denen Kinder gegen zukünftige Herausforderungen wie den sich durch Künstliche Intelligenz verändernden Arbeitsmarkt gewappnet sind. Dabei gibt sie Eltern und Lehrenden konkrete Methoden und Ratschläge an die Hand, wie sie zentrale Fähigkeiten wie Selbstregulation, Eigenverantwortung, Neugier und Kommunikation am besten fördern.