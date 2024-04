"Woinem Live“ beginnt am 6. April

Am Samstag, 6. April, gehen die Hautnah-Open-Air-Konzerte in die neue Saison. Der Country-Allround-Künstler Danny Wünschel aus Hemsbach besitzt an der Bergstraße eine treue Fanbasis. Seine musikalische Vielseitigkeit zu beobachten, ist immer ein Erlebnis. Wünschel tritt nach 2023 zum zweiten Mal am Windeckplatz auf.

Am Samstag, 4. Mai werden Simon Gropp und Kai Ibkendanz als Duo „Tunesday“ auftreten. In Weinheim hatten sie am Dürreplatzfest 2023 einen starken Auftritt. Kai Ibkendanz‘ gefühlvolle Stimme ist zum Markenzeichen geworden. Sie spielen aktuelle Songs aus den Charts „von Ed Sheran bis Oasis“.

Am Samstag, 1. Juni, gibt es ein Wiedersehen mit den „Schultzes“, also Jürgen „Mojo“ Schultz und Petra Arnold-Schultz an ihrem Kontrabass – sie spielen Klassiker Blues- und Folkgeschichte mit eigenem Stil.

Am 13. Juli geht es dann wieder mehr in Richtung Jazz und Soul, wenn die Sängerin Michelle Walker wieder im Erfolgsgespann mit ihrem Gitarristen Daniele Aprile auftritt.

Am 3. August dann ein Windeckplatz-Klassiker: Mimi Grimm, das Mädchen mit dem Kontrabass, sorgt gemeinsam mit ihrem Lebens- und Bühnenpartner Stefan Zäuner für einen entspannten Sommertag.