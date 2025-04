Weinheim: „Woinem Live am Windeckplatz“ startet in die nächste Runde 

Weinheim. Sie sind mittlerweile ein richtiges City-Event geworden, die Hautnah-Konzerte der Reihe „Woinem Live am Windeckplatz“ in der Weinheimer Fußgängerzone. Den Auftakt macht Country-Rocker Danny Wünschel am Samstag, 3. Mai. Mit Gitarre, Percussion und seiner klaren Stimme erzeugt er zwischen 11 und 14 Uhr gute Laune im Publikum, interpretiert Klassiker (und den ein oder anderen Ohrwurm) neu – ein Garant für gute Stimmung. Es gibt passende Bewirtung zum Frühlingssamstag. Denn „Woinem Live“ ist auch immer ein kulinarisch-regionales Erlebnis, wesentlich gestaltet von der Woinemer Hausbrauerei, sowie Henning Seegers Wineheim-Ape „Bella“ und Kaffeespezialitäten von Seiberth & Hug. Marc Stockmann steuert original Thüringer Rostbratwürste bei. Ermöglicht wird die Reihe durch die Unterstützung von Hinkel-Immobilien und der Verlagsgruppe Beltz.