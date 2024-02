Zum Valentinstag: 11 Geschenke, die man auf den letzten Drücker in Weinheim kaufen kann

Der Valentinstag steht kurz bevor. Noch kein Geschenk besorgt? Kein Problem. Wir haben uns in der Weinheimer Fußgängerzone umgeschaut und die lokalen Einzelhändler nach ihren Geschenkempfehlungen gefragt. Elf Last-Minute-Geschenke mit Romantik-Garantie:

Köstliche Pralinen

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Gerade zum Valentinstag sind süße Geschenke wie Schokolade ganz besonders begehrt. Bei Sandra Gärtner in der Chocolaterie Cacao ist man an der richtigen Adresse. Dort gibt es Pralinen, Baumkuchen und Tafelschokolade - was das Herz begehrt. Die süßen Köstlichkeiten werden je nach Gewicht bezahlt.

Foto: Philipp Klische Produziert wird die leckere Schokolade übrigens ebenfalls in Weinheim.

Personalisierte Kette

Schmuck ist zweifelsohne eines der beliebtesten Valentinsgeschenke. Hierfür ist man im Schmuckgeschäft Lia an der Hauptstraße genau richtig. Gerne gekauft werden zu diesem Tag Halsketten mit Buchstabenanhängern. Diese sind aus 585er-Gold und kosten 159 Euro. Auf Wunsch können sie vor Ort auch graviert werden.

Foto: Philipp Klische Die passende Halskette zum Valentinstag hat Tayfun Uzun, Inhaber des Schmuckgeschäfts Lia in der Hauptstraße.

Lokaler Liebesroman

"Leicht und herzerwärmend wie die erste Liebe", heißt es auf dem Buchcover des Romans "Liebe unter Mandelblüten" von Silke Ziegler, den Silvia Mayer von der Buchhandlung Schäffner empfiehlt. Das Werk der Weinheimer Autorin spielt an der idyllischen Bergstraße und passt perfekt zum Valentinstag. Erworben werden kann der Roman im Buchhandel für 14 Euro.

Foto: Philipp Klische Leseratten kommen bei Silvia Mayer ganz auf ihre Kosten.

Niedliche Armbänder

Am Marktplatz in Weinheim findet man das liebevoll zusammengestellte Lädchen Elli & Emily. Dort gibt es allerlei "Herzwärmereien" für jeden Geldbeutel. Unter anderem findet man bei Elli & Emily mit 14 Karat vergoldete Edelstahlarmbänder für 18,90 Euro. Schmuck, der zum Valentinstag definitiv erschwinglich ist.

Foto: Philipp Klische Süße Armbänder aus Edelstahl - vergoldet mit 14 Karat

Faires Badetuch

Zeit gilt als das wertvollste Gut auf der Welt. Für viele Menschen sind deshalb gemeinsame Unternehmungen das schönste Geschenk überhaupt. Wie wäre es deshalb mit einem fair produzierten Badetuch aus Bio-Baumwolle (45,95 Euro) für einen gemeinsamen Sauna-Abend? Die Kunden im Weltladen an der Hauptstraße wissen, woher ihre Einkäufe kommen. Das großteils von ehrenamtlichen Mitarbeitern geführte Geschäft steht für Nachhaltigkeit und gilt als Aushängeschild für fair gehandelte Produkte in Weinheim.

Foto: Philipp Klische Ein handgewebtes Badetuch aus Bio-Baumwolle aus Südindien

Rote Rosen

Der absolute Klassiker, wenn es um den Valentinstag geht: Blumen! Vor allem rote Rosen sind an diesem Tag bei Weinheims Blumenhändlern, unter anderem in Silvias Floral Design, ganz besonders begehrt. Diese kosten am Valentinstag, je nach Größe, zwischen 3 und 7 Euro. Seit der Eröffnung im Jahr 2005 hat Silvia Hinkel schon die ein oder andere Valentins-Rose verkauft.

Foto: Philipp Klische Blumen dürfen zum Tag der Liebe natürlich nicht fehlen.

Präsentschale vom Weinladen

Kein anderes Getränk wird so sehr mit Leidenschaft und Sinnlichkeit assoziiert wie Wein. Ein guter Tropfen kommt mit beinahe derselben Intensität einher wie der erste Kuss. Wer seinen Liebsten nochmal ein solches Erlebnis verschaffen möchte, der besucht am besten das Weinhaus Machmer in der Bahnhofstraße. Das rheinhessische Weingut, das unter anderem ein Geschäft in der Bahnhofstraße hat, bietet in Weinheim mehr als 70 verschiedene Weinsorten an. Geschäftsführerin Elisabeth Schmitt empfiehlt für den Valentinstag eine Präsentschale aus Bio-Wein, Nudeln und Feinkost für 38,70 Euro.

Foto: Philipp Klische Seit 2004 bekommt das Weingut lückenlos die höchste Auszeichnung in Sachen Qualität.

Sinnliches Parfum

"Ich träume von einem Duft, der wie die Liebe duftet", soll der Designer Christian Dior gesagt haben. Wer die Vorlieben seines Partners gut kennt und extravagante Geschenke bevorzugt, der kann sich in der CB Parfümerie an der Hauptstraße von einem kompetenten Team beraten lassen. Düfte sind erfahrungsgemäß äußerst begehrt zum Valentinstag. Geschäftsführerin Liliana Mogila empfiehlt Miss Dior Eau de Toilette (100ml für 169 Euro).

Foto: Philipp Klische Neben der breiten Palette an Düften gibt es außerdem ein Kosmetikinstitut im Haus.

Herzförmiges Weingummi

Der Unverpackt-Laden in Weinheim hat anlässlich des Valentinstags ebenfalls etwas zu bieten. Wer gerne nascht und dabei keinen Verpackungsmüll erzeugen möchte, der ist hier genau richtig. Vegane Weingummi-Herzen beispielsweise gibt es für 1,90 Euro pro 100 Gramm zu kaufen. Unter der Leitung von Andrea Hehn und Anja Wilkening werden hier sorgfältig ausgewählte Lebensmittel, Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vertrieben.

Foto: Philipp Klische Wer selbst kein Glas dabei hat, kann sich direkt im Geschäft eins besorgen - gespendete Gläser bekommt man sogar kostenlos.

Teekanne aus Gusseisen

Auch Teeliebhaber kommen am Valentinstag im Weinheimer Einzelhandel auf ihre Kosten, und zwar im Tee Atelier nahe dem Marktplatz. Schon seit 1992 präsentiert Azar Fakouhi mit Stolz ihre Ware. Neben einem Teesortiment von über 200 Sorten verkauft sie unter anderem Teekannen aus Gusseisen. Für einen romantischen Tee-Abend zu zweit eignet sich beispielsweise dieser rote Teekessel mit einem Fassungsvermögen von 0,9 Litern für 65 Euro.

Foto: Philipp Klische Azar Fakouhi ist sehr dankbar für ihre langjährigen Kunden.

Süßer Liebesbrief

Es muss nicht immer etwas Materielles sein, wenn man seinem Partner eine Freude machen möchte. Manchmal reichen auch ein paar herzliche Worte. Gisela Ballhaus im Kunsthandwerk Zehender ist unter anderem bekannt für ihr viefältiges Kartensortiment. Diese gibt es schon ab 1,20 Euro das Stück - perfekt, um seinem Valentinsgeschenk den nötigen Feinschliff zu verpassen.