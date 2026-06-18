Gewinnspiel: "4 SWEDES - ABBA REVIEW"

4 SWEDES – ABBA REVIEW - Thank You For The Music

Seit 20 Jahren begeistert die Band 4 SWEDES mit einer mitreißenden Hommage an die Musik von ABBA. Gegründet im Jahr 2006, hat sich die Formation zu einer der erfolgreichsten ABBA-Tribute-Bands Europas entwickelt und begeistert ihr Publikum mit authentischen Interpretationen, beeindruckenden Kostümen und einer energiegeladenen Bühnenshow.

Die sechsköpfige Band vereint Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Schweden, Jamaika, Polen und England, die ihre gemeinsame Leidenschaft für die zeitlosen Hits der schwedischen Pop-Legenden auf die Bühne bringen. Im Sommer 2023 erfolgte aufgrund von urheberrechtlichen Anpassungen seitens Polar Music Sweden die Umbenennung von „Abba Review“ in den heutigen Namen 4 SWEDES.

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Freuen Sie sich auf eine musikalische Zeitreise mit den größten ABBA-Klassikern wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „Waterloo“. Dabei überzeugt die Band nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer aufwendig inszenierten Show. Die originalgetreu gestalteten Kostüme, die unter der Leitung von Katia Convents (bekannt aus „Let's Dance“) entstanden sind, sorgen zusätzlich für echtes ABBA-Feeling.

4 SWEDES versteht es, das Publikum von der ersten Minute an mitzureißen. Mitsingen, Tanzen und Feiern sind ausdrücklich erwünscht – ein Erlebnis für die ganze Familie und für alle Generationen. Die Mischung aus nostalgischen Erinnerungen, erstklassiger Live-Musik und mitreißender Partystimmung macht jedes Konzert zu einem besonderen Ereignis.

Mit zahlreichen Auftritten auf Konzerten und Festivals in ganz Europa hat sich 4 SWEDES einen hervorragenden Ruf als eine der führenden Tribute-Bands ihres Genres erarbeitet. Überall, wo die Band auftritt, sorgt sie für Begeisterung und unvergessliche Momente.

Erleben Sie einen Abend voller Musik, Emotionen und guter Laune – und feiern Sie gemeinsam mit 4 SWEDES die unvergesslichen Songs von ABBA!

Tickets sind im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Kartenshop der DiesbachMedien GmbH erhältlich.

Am Freitag, 01. Juli 2026, sind "4 SWEDES" im Schlosshof Weinheim, Obertorstraße 9, zu Gast. Wir verlosen 5x2 Karten für die Vorstellung (Beginn ist um 19:30 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 02.Juli 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!