Gewinnspiel

Gewinnspiel: "Queen Mania - Queen Tribute Show"

Am 30. Juli 2026 gastiert "Queen Mania" in der Stadthalle in Weinheim. Mit WNOZ könnt ihr 5x2 Freikarten gewinnen.

"Queen Mania" Foto: Pressebilder Veranstalter
"Queen Mania"

Queen Mania – A Tribute to Freddy Mercury & Queen

Seit 20 Jahren begeistert „Queen Mania“ Fans in ganz Europa und gilt heute als die größte Queen-Tribute-Band des Kontinents. Jetzt haben Sie die Chance, diese spektakuläre Show live zu erleben!

„Queen Mania“ nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise durch die außergewöhnliche Karriere einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Begleitet von der markanten Erzählerstimme des italienischen Musikers Enrico Ruggeri werden die größten Momente von Queen eindrucksvoll nachgezeichnet. Aufwendige Kostüme, authentische Kulissen und beeindruckende Videoprojektionen lassen die Legende von Freddie Mercury, dem wohl größten Showman der Rockgeschichte, wieder aufleben.

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Impressum

Die Erfolgsgeschichte von Queen Mania begann 2005, als sich vier professionelle Musiker zusammenschlossen, um ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Queen Ausdruck zu verleihen. Bereits zwei Jahre später startete die Band ihre erste große Europatournee und eroberte die Bühnen zahlreicher Länder, darunter Großbritannien, die Niederlande, die Schweiz, Österreich, Spanien, Ungarn und Belgien.

Die Band kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken:

  • Erste und einzige italienische Tribute-Band auf Tournee im Vereinigten Königreich
  • Erste italienische Queen-Tribute-Band mit eigener Theatertournee in Deutschland
  • Zehn Jahre erfolgreiche Theatertourneen in Deutschland
  • Erste und einzige italienische Tribute-Band mit Theatertournee in den Niederlanden
  • Pionierrolle bei der Etablierung von Tribute-Shows in italienischen Theatern
  • Erste Tribute-Band mit nationalen und internationalen Gastmusikern als festem Show-Konzept
  • Eine der erfolgreichsten Tribute-Bands Europas mit Konzerten in 16 europäischen Ländern

Mit ihrer energiegeladenen Performance, musikalischen Präzision und großer Liebe zum Detail begeistert Queen Mania seit zwei Jahrzehnten Fans aller Generationen.

Tickets sind im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Kartenshop der DiesbachMedien GmbH erhältlich.

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, ist "Queen Mania" im Schlosshof Weinheim, Obertorstraße 9, zu Gast. Wir verlosen 5x2 Karten für das Konzert (Beginn ist um 19:30 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

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Teilnahmeschluss ist der 26. Juli 2026 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!

Dieses Gewinnspiel wird ausschließlich von der DiesbachMedien GmbH ausgespielt.

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