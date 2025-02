Weinheim. Den Sänger und mehrfach ausgezeichneten Jazzpianisten Valentin Findling auf der Bühne als Freddie Mercury zu erleben, bedeutet, ganz dicht am Original zu sein. Denn der 29-jährige Heidelberger beherrscht nicht nur all die eleganten und erotischen Moves, die Mercury so einzigartig machten, er verfügt auch über die Vier-Oktaven-Stimme des 1991 viel zu früh verstorbenen Queen-Frontmanns.