Wald-Michelbach: Sparkassenstiftung bringt Queen-Tribute-Band in die Rudi-Wünzer-Halle

Wald-Michelbach. Die Sparkassenstiftung Starkenburg kündigt ein besonderes musikalisches Ereignis im Überwald an: Am Freitag, 4. April, entführt die Tribute-Band „The Queen Kings“ das Publikum in der Rudi-Wünzer-Halle in die musikalische Welt von Freddie Mercury und Co. Anlass für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis ist das 25-jährige Bestehen der Stiftung. Der Vorverkauf für die Show hat nun begonnen.