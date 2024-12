Die SG Wald-Michelbach trifft mit ihren Turnieren ins Bullseye

Was im bescheidenen Rahmen vor ein paar Jahren im Klubheim der SG Wald-Michelbach begann, hat sich inzwischen zu einer Großveranstaltung entwickelt: Erstmals fand der Schmucker-Steeldarts-Cup für Hobbyspieler der Fußball-Abteilung der SG Wald-Michelbach an zwei Tagen statt. Am Wochenende herrschte Hochbetrieb in der Rudi-Wünzer-Halle. Kamen am Freitagabend 74 Teilnehmer und etwa 200 Zuschauer zum Team-Cup, waren es am Samstag beim Einzelturnier 150 Teilnehmer mit bis zu 500 Zuschauern in der Spitze. Parallel zur Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace wurde bis in die Nacht geworfen und stimmungsvoll gefeiert – es roch nach „Ally Pally“ in der ehrwürdigen Rudi-Wünzer-Halle am Sportplatz.