Vitali Loenko holt sich die Siegerprämie

Eine tolle Stimmung, spannende Spiele bis in die Nacht hinein, viel Lob von allen Seiten und ein Wald-Michelbacher Finale mit einem einheimischen Sieger – viel besser hätte es nicht laufen können, das Steeldart-Turnier der Fußball-Abteilung der SG Wald-Michelbach. So zog Cheforganisator Dimitri Loenko dann auch ein begeistertes Fazit, denn die Helfer stemmten ein regelrechtes Mammutprojekt: Erstmals fand der Wettbewerb aufgrund des auf 128 Spieler aufgestockten Teilnehmerfeldes in der Rudi-Wünzer-Halle und nicht im kleineren Clubheim statt.