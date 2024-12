Der Ally Pally steht für zwei Tage in Wald-Michelbach

Die Fußball-Abteilung der SG Wald-Michelbach tauscht wieder den Ball gegen Dartpfeil und lädt am Freitag (27.) und Samstag (28.) zum Steeldarts-Turnier in die Rudi-Wünzer-Halle ein – für zwei Tage ist sie das Ally Pally im Odenwald. In diesem Jahr werden erstmalig zwei Turniere ausgetragen. Am Freitag treten 13 Vereine an, die insgesamt 35 Doppel (ein Team besteht aus zwei Spielern) ins Rennen schicken.