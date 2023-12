Odenwälder Shanty Chor spinnt in Wald-Michelbach Seemannsgarn

Die „alte Tradition“, Seemannslieder auf dem Trockenen zu singen, ist aus dem kulturellen Leben der Region nicht mehr wegzudenken. Zu verdanken ist dies unter anderem dem Odenwälder Shanty Chor. Am Samstag, 16. März, treten die Sänger und Sängerinnen aus dem Odenwald um 20 Uhr in der Rudi-Wünzer-Halle in Wald-Michelbach auf. Veranstalter ist die Fußballabteilung der SG Wald-Michelbach.

„Erdacht oder entdeckt?“

Der Odenwälder Shanty Chor bespielt mit seiner Mischung aus „Seemannsgarn, Shanties, Seasongs, ins Ourewellerische übertragenen Welthits und Eigenkompositionen seit über 30 Jahren die großen Bühnen der kleinen Welt zwischen der Kurpfalz, Südhessen und dem Odenwald“, schreibt der Chor in seiner Ankündigung.

Die Hauptfigur der vom Autor Manfred Maser erdachten Chorgeschichten, Schann Scheid – „der Held der Sieben Weltmeere aus Fränkisch-Crumbach“ –, hat sich längst nahtlos in die Liste der lokalen Legenden eingereiht. Ebenso wie Prof. Dr. Alfons Netwohr, Leiter des Instituts für spekulative Heimatgeschichte, der behauptet, in den drei Jahrzehnten Chorgeschichte um 15 bis 20 Jahre gealtert zu sein. Die Truppe ist in all den erfolgreichen Jahren gealtert, aber auch verjüngt worden – und vor allem jung geblieben.

Best-Of rund um die Freunde

Im Jahr 2020 wurde der Odenwälder Shanty Chor mit dem renommierten „Spirwes – Darmstädter Preis für Maulkunst & Lebensart“ ausgezeichnet. Ein Jahr zuvor feierte der Chor sein 30-jähriges Bestehen und stellte dafür ein Programm mit dem Titel „Alte Freunde kann man sich nicht aussuchen“ zusammen.

Ein Jubiläums-Best-Of-Programm, das „gleich nach der Premiere ins Trockendock der Corona-Zeit musste“, wie es in der Ankündigung heißt. Das geht in Wald-Michelbach nun einträchtig auf große Fahrt: „Ein Chor, eine Gruppe, ein Ensemble im wahrsten Sinne des Wortes und nicht zuletzt ein Freundeskreis“. So entstand auch die Idee, das Jubiläumsprogramm den Freunden Schann Scheids zu widmen. Denn in jedem der mehr als ein Dutzend Programme tauchten Freunde auf, „manche nur einmal, manche immer wieder und die meisten von ihnen jetzt wieder“, schreibt der Chor.