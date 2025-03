Odenwälder Shanty Chor präsentiert sein neues Programm

Mörlenbach. Manfred Maser spricht gar nicht lang „um den weißen Hai herum“, er kommt gleich zur Sache am Samstagabend im Mörlenbacher Bürgerhaus, das sich kurzerhand in Mörlenhafen verwandelt hat, genauer in die Ablegestelle für das Kreuzfahrtschiff „La Traviata“. Der Name sei Programm, meint der Sprecher, und bedeute „die vom Weg Abgekommene“.