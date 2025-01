Welche Veränderungen Bürgermeister Kadesch in Mörlenbach plant

Es ist eine Einschätzung, die am vergangenen Sonntag, 12.1., mehrfach untermauert wurde: „In Mörlenbach verändert sich vieles.“ Damit meinte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Gerhard Ohlig, nicht (nur) die in Bau befindliche Umgehungsstraße. Es ist vielmehr eine allgemeine Aufbruchstimmung, von der die Gemeinde aktuell geprägt scheint. Äußeres Zeichen dafür war alleine schon der Besuch beim Neujahrsempfang: Rund 500 Gäste füllten das Bürgerhaus – und das schon einige Zeit vor dem Start in das offizielle Programm.