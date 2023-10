Auf die Wohnflächen im Eschenacker bei Mörlenbach muss länger gewartet werden

Nach der Vorarbeit in der Eigenbetriebskommission und den Ausschüssen war die Behandlung der Tagesordnungspunkte in der Mörlenbacher Gemeindevertretung schnell erledigt. Nach knapp einer halben Stunde schloss Vorsitzender Gerhard Ohlig in Anwesenheit von 25 der 31 Gemeindevertreter die Sitzung. Zur Abstimmung standen die Gewährung von überplanmäßigen Auszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte und zwei Bauleitplanungen. Die OZ berichtete ausführlich aus den Ausschüssen.