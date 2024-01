Zwei Ehrenamtspreise in Mörlenbach verliehen

Ehrenamt wird groß geschrieben in Mörlenbach und auch entsprechend gewürdigt. Im Rahmen des Neujahrsempfangs am Sonntag wurde der Ehrenamtspreis gleich zweimal verliehen: Zum einen an Jasmin und Anna-Lena Kugler, die den „Weibermarkt 2.0“ in Weiher wieder haben aufleben lassen und zum anderen an den Asylkreis Mörlenbach, der sich auch 2023 über die Maßen für die Integration von Geflüchteten eingesetzt hat.