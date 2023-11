Konstruktive Arbeit zwischen Weiher und Mörlenbach

„Wir fordern nicht nur, wir tun auch etwas.“ Dieser Satz von Weihers Ortsvorsteher Dr. Stefan Berbner könnte die Überschrift der Ortsbeiratssitzung am Donnerstag sein. Nicht nur, weil er vor dem Einstieg in die Tagesordnung etliche Projekte und Spenden auflistete, die Vereine und Gruppen aus dem Ortsteil in jüngster Zeit umgesetzt beziehungsweise getätigt haben. Dass dies vonseiten der Verwaltung durchaus registriert wird, bestätigte Bürgermeister Erik Kadesch.