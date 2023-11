Mörlenbach investiert in die ärztliche Versorgung auf dem Land

Es ist die Verbindung historischer Bausubstanz mit moderner Technik: In der bemerkenswert kurzen Zeit von vier Wochen ist der Umbau des Alten Rathauses in Weiher abgeschlossen worden. Die Arbeiten haben einen für die Bürger bedeutsamen Hintergrund: den Erhalt der ärztlichen Versorgung in dem Mörlenbacher Ortsteil.