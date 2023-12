Die Ägivo-Praxis macht in Lindenfels dicht

„Die Messe ist gesungen.“ Der Patient, der am Montag seine Patientenakte bei der Ärztegenossenschaft im Vorderen Odenwald (Ägivo) in Lindenfels abholen wollte, aber die Praxis unverrichteter Dinge verließ, brachte auf den Punkt, was inzwischen auch offiziell ist: „Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass die Praxis ab Januar 2024 dauerhaft geschlossen ist“ steht auf einem Zettel, der am Eingang hängt.