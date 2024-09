Uni-Klinik Heidelberg schließt MVZ Lindenfels zum Jahresende

Das Universitätsklinikum Heidelberg will das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Lindenfels zum 31. Dezember 2024 aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Wie der Kreis Bergstraße in einer Pressemitteilung erklärt, wurde das Personal der Einrichtung sowie die Spitzen der Stadt bereits entsprechend informiert. Das MVZ bietet aktuell hausärztliche Leistungen im Burgstädtchen an und wird über das Kreiskrankenhaus Bergstraße, das zum Universitätsklinikum Heidelberg gehört, betrieben.