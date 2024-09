MVZ-Schließung in Lindenfels: So geht es jetzt weiter

Nachdem der erste Schock über die angekündigte Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lindenfels überwunden ist, gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Vergangene Woche hatten Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer und Bürgermeister Michael Helbig zu einer gemeinsamen Sondersitzung von Ältestenrat, also Vertretern der im Stadtparlament vertretenen Fraktionen, und Magistrat eingeladen, um gemeinsam über die Situation zu beraten, heißt es in einer Pressemitteilung.