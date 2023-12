In Lindenfels gibt es auch Sorgen um das MVZ

Die plötzliche Schließung der Ärztegenossenschaft im Vorderen Odenwald (Ägivo) in dieser Woche, hat nicht nur bei den Bürgern in Lindenfels für Bestürzung gesorgt. Auch in der Stadtverordnetenversammlung war der Unmut groß darüber, dass nun eine wichtige Einrichtung zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung in der Burg- und Drachenstadt einfach wegbricht.