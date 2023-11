Stimmungsvoller Advent in Mörlenbach

Am ersten Adventswochenende, Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember, wird es festlich in Mörlenbach. Denn dann findet zum mittlerweile 24. Mal auf dem Rathausplatz und darum herum der Adventsmarkt statt.

Los geht es um 14 Uhr am Samstag mit der Eröffnung durch Bürgermeister Erik Kadesch. Auch in diesem Jahr gibt es viele Angebote für die kleinen Besucher: Auf dem Kirchhof/Rathausplatz können sie auf Ponys reiten, auf dem Rathausplatz gibt es einen kleinen Streichelzoo mit Krippenfiguren, und wer will, kann sich auch schminken lassen. An beiden Festtagen wird es ab 17 Uhr spannend für die Kleinen; wenn es dunkel wird, steht das Warten auf den Nikolaus an.