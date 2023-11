Die schönsten Weihnachtsmärkte an der Bergstraße, im Odenwald und in der Pfalz

Es duftet nach Glühwein und Bratwurst, die Lichter an den Tannenbäumen zaubern in der dunklen Nacht eine ganz besondere Stimmung und wenn es dann vielleicht auch noch ein kleines bisschen schneit, dann ist der Weihnachtsmarkt-Zauber perfekt. Aber ob mit oder ohne Schnee, wir in der Redaktion von WNOZ freuen uns schon sehr auf die bevorstehende Weihnachtsmarkt-Saison. Für euch haben wir eine Übersicht zusammengestellt über die Weihnachtsmärkte an der Bergstraße, im Odenwald und in der Pfalz. Neben den Klassikern gibt es auch ein paar Geheimtipps. Viel Spaß beim Bummeln, Genießen und Träumen.

Weihnachtsmarkt in Bensheim

Weihnachtsmarkt - Bensheim erleben - das heißt es ab dem 30. November. Bis zum 20. Dezember erstrahlt die Bensheimer Innenstadt in weihnachtlichem Glanz. Geöffnet ist der Markt sonntags bis donnerstags von 11.30 bis 20 Uhr und am freitags und samstags von 11.30 bis 21 Uhr. Neben Ständen mit Essen und Getränken gibt es natürlich auch Künstlerbuden mit Geschenk-Ideen, Deko, schönen und praktischen Dingen.

Erbacher Schlossweihnacht

Die Erbacher Schlossweihnacht beginnt am 1. Dezember. Neben den vielen Ständen auf dem Marktplatz, im Städtel und im Schlosshof lockt an allen Adventswochenenden ein buntes Musikprogramm auf dem gesamten Marktgelände mit Auftritten von Alphornbläsern, verschiedenen Blasorchestern und Musikvereinen. In der Stadtkirche finden zudem Andachten statt und verschiedene Führungen beleuchten die Altstadt und das Erbacher Schloss in ganz neuem Licht, schreibt die Stadt Erbach. Für Kinder führt ein Kindertheater kurzweilige Theaterstücke auf, die Vorlese-Omas laden in der Orangerie zum Verweilen ein und die Krippe mit lebendigen Tieren im Handwerkerhof sorgt für strahlende Augen. Und und und. Geöffnet an allen Adventswochenenden freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Michelstädter Weihnachtsmarkt

Mit circa 100 Buden gehört der Michelstädter Weihnachtsmarkt rund um den Marktplatz Michelstadt zu den Großen in der Region. Geöffnet ist von Freitag, 1. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember immer mittwochs bis sonntags. Mittwoch und Donnerstag ist von 14 bis 20 Uhr geöffnet, Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Ein besonderes Highlight sind die lebensgroßen Holzfiguren, die auf dem gesamten Markt verteilt sind und teilweise als Wegweiser dienen. Es gibt natürlich ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, lebendigem Adventskalender und natürlich lässt sich auch der Nikolaus blicken.

WNOZ-Tipp: Adventsmarkt in Deidesheim

Deidesheim, da horcht man doch als Weinkenner gleich auf. Deidesheim ist auch ein Geheimtipp für Weihnachtsmarkt-Fans. Dort gibt es nämlich einen wunderschön-kuscheligen Weihnachtsmarkt mit großartigem Glühwein. Der Weihnachtsmarkt Deidesheimer Advent umfasst etwa 80 Stände vor schöner Kulisse. Kunsthandwerk, Essen und Getränke - und natürlich basiert der Glühwein ausschließlich auf den Rotweinen aus der Verbandsgemeinde Deidesheim. Geöffnet ist ab dem 1. Dezember an allen Adventswochenenden freitags (17 bis 21 Uhr), samstags (14 bis 21 Uhr) und sonntags (11 bis 21 Uhr; an Heiligabend ist der Markt geschlossen).

WNOZ-Tipp: Weihnachtsmarkt in Freinsheim

"Man kann sich kaum eine schönere Kulisse wünschen: Die heimelige Umgebung hinter der evangelischen Kirche, die sanft beleuchtete Altstadt und das elegante, ehemals großbürgerliche Retzeranwesen der Stadt Freinsheim verwandeln sich an allen vier Adventwochenenden (jeweils Freitag bis Sonntag) zu einem romantischen Weihnachtsmarkt abseits von Hektik und Ruhelosigkeit", schreibt die Stadt Freinsheim auf ihrer Internetseite. Und sie hat vollkommen recht. Der Freinsheimer Weihnachtsmarkt, die malerischen Gässchen der Stadt und die wunderbar geschmückten Läden swind auf jeden Fall sehenswert. Wer mag, kann freitags und samstags auch einen romantischen Stadtrundgang mit Laternen buchen. Geöffnet ist ab dem 1. Dezember freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

WNOZ-Tipp: Nikolausmarkt in Heppenheim

Exklusiv und deshalb ein absoluter WNOZ-Tipp: Der Nikolausmarkt in Heppenheim findet in diesem Jahr am 2. Dezember (ja, an nur einem Tag) rund um den Markt- und den Kirchplatz statt, geöffnet ist von 10 bis 22 Uhr. Die Altstadt von Heppenheim bietet eine wunderbare Kulisse für den Markt. Kein Wunder, dass viele den Nikolausmarkt wegen des besonderen Flairs lieben. Der Stadtbus in Heppenheim (Linien 678 und 679) können übrigens am 2. Dezember kostenlos genutzt werden.

Foto: Marco Schilling Die wunderschöne Heppenheimer Altstadt ist Schauplatz für den Nikolausmarkt am 2. Dezember 2023.

Weihnachtsmarkt in Hemsbach

Ein Organisations-Team im Hemsbacher Rathaus ist in diesem Jahr für den Weihnachtsmarkt verantwortlich. Er findet statt am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, auf dem Hemsbacher Rathausplatz. Geöffnet ist an beiden Tagen von 14 bis 20 Uhr. Die Eröffnungsfeier ist samstags um 17 Uhr.

Foto: Ernst Lotz Das Rathaus Hemsbach wird anlässlich des Weihnachtsmarktes wunderschön beleuchtet.

Weihnachtsmarkt in der Weinheimer Weststadt

Rund um die Pappelallee in der Weinheimer Weststadt wird vom Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, Weihnachtsmarkt gefeiert. Veranstalter ist der Verein Pro Weststadt. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Selbstverständlich mit Rahmenprogramm, Essens- und Getränkeständen sowie Kunsthandwerk.

Weihnachtsmärkte in Hohensachsen und Oberflockenbach

Wer es gerne klein, gemütlich und familiär mag, der hat am Samstag, 2. Dezember, die Chance, den Weihnachtsmarkt in Hohensachsen auf dem Anetplatz (Navi-Adresse Küfergasse) zu besuchen. Geöffnet ist von 15 bis 20 Uhr. Ebenfalls am 2. Dezember ist Weihnachtsmarkt in Oberflockenbach, geöffnet von 16 bis 21 Uhr, auf dem Parkplatz gegenüber dem Oberflockenbacher Rathaus.

Weihnachtsmarkt in Hirschberg

Im Hirschberger Ortsteil Leutershausen steigt der Weihnachtsmarkt am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr unter dem Dach der Markthalle. An diesem Tag werden zahlreiche Vereine, Gruppen, Organisationen und Hobbykünstler aus Hirschberg und Umgebung ihre Verkaufsstände aufbauen und Waren und Geschenkideen zur Advents - und Weihnachtszeit anbieten.

Weihnachtsmarkt in Wald-Michelbach

Der größte Weihnachtsmarkt im Überwald läuft traditionsgemäß am zweiten Dezember-Wochenende in Wald-Michelbach. Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr auf dem Hans-Rückauer-Platz (ehemalige Hofwiese). Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, ist er dann jeweils ganztägig geöffnet.

Weihnachtsmarkt in der Weinheimer Innenstadt

Der Weinheimer Weihnachtsmarkt findet traditionell am 2., 3. und 4. Adventswochenende auf dem Weinheimer Marktplatz und der angrenzenden Rote Turmstraße statt. In diesem Jahr gibt es ein Novum: Zum ersten Mal öffnen die Buden schon jeweils am Donnerstag. Geöffnet ist an folgenden Zeiten und Tagen: Donnerstag, 7. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Freitag, 8. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Samstag, 9. Dezember, 13 bis 21 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 13 bis 21 Uhr, Donnerstag, 14. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Freitag, 15. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Samstag, 16. Dezember, 13 bis 21 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, 13 bis 21 Uhr, Donnerstag, 21. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Freitag, 22. Dezember, 17 bis 21 Uhr und Samstag, 23. Dezember, 13 bis 21 Uhr.

Foto: Sascha Lotz An den Buden auf dem Weinheimer Weihnachtsmarkt gibt es immer viel zu entdecken.

Weihnachtsmarkt in Laudenbach

Der Laudenbacher Heimat- und Kerweverein organisiert auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz an der Sonnberg-Grundschule. Er findet am Samstag, 9. Dezember, in der Zeit von 12 bis 20 Uhr statt. Wer sich mit einem Stand beteiligen möchte, der kann sich noch bis 23. November beim Heimat- und Kerweverein melden. Das Formular gibt's auf der Homepage des Vereins.

Foto: Thomas Rittelmann Bei Dämmerung ist der Weihnachtsmarkt in Laudenbach besonders schön.

Weihnachtsmarkt in Birkenau

Der TV Reisen (Birkenau) lädt am Sonntag, 10. Dezember, ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt an der Südhessenhalle in Reisen ein.

WNOZ-Tipp: Odenwälder Weihnachtsmarkt in Rittenweier

Klein und trotzdem einfach wunderbar ist der Weihnachtsmarkt, der am 9. Dezember, ab 15 Uhr in Rittenweier stattfindet. Auf dem Hof der Familien Weigold und Weidenthaler organisieren die Sängervereinigung und die Schlepperfreunde Rippenweier den Odenwälder Weihnachtsmarkt unterhalb der Gaststätte "Zum Jöste Andres".

Foto: Marco Schilling Klein, aber oho: Auf dem Odenwälder Weihnachtsmarkt im beschaulichen Rittenweier gibt es liebevoll gestaltete Buden.

Weihnachtsmarkt in Affolterbach

Besinnliche Stimmung herrscht am Samstag, 16. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt in Affolterbach. Beginn ist um 16 Uhr rund ums Dorfgemeinschaftshaus

Weihnachtsmarkt in Lützelsachsen

Lützelsachsen ohne Weihnachtsmarkt? Das darf nicht sein. Ortschaftsrätin Nadja Weiss organisiert gemeinsam mit einer Gruppe Gleichgesinnter den Weihnachtsmarkt an Winzerhalle im Weinheimer Ortsteil. Am letzten Sonntag vor Weihnachten, am 17. Dezember, von 14 Uhr bis 20 Uhr ist es so weit.

Weihnachtmarkt in Ober-Abtsteinach