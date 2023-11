Musik, Tanz und viel Stimmung

Am dritten Adventswochenende wird der Platz La Rochefoucauld im Herzen von Birkenau wieder zum Treffpunkt für Groß und Klein: Am Samstag, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember, öffnet der Birkenauer Weihnachtsmarkt wieder seine Türen.

An den Buden ist jede Menge los

Eine große Menge an Budenbetreibern wird den Besuchern eine bunte Angebotspalette bieten: von Strickwaren über Kunsthandwerk bis zu einem großen kulinarischen Angebot von süß bis herzhaft schlägt jedes Weihnachtsmarktbesucher-Herz höher. Am Birkenauer Weihnachtsmarkt wirken mit: Jugendrotkreuz Birkenau, KLJB Birkenau, Partnerschaftsverein Birkenau – La Rochefoucauld, Schulelternbeirat der Sonnenuhrengrundschule, Ukraine-Hilfe, Bürgerstiftung, Verein Hilfe zum Leben, BCV Birkenau, Schaustellerbetrieb Heckmann, Förderkreis der Langenbergschule, CDU Birkenau, Ministranten der Kirche, Bushido Kampfsportverein sowie etliche Privatpersonen.

Buntes Rahmenprogramm

Nicht nur die zahlreichen Standbetreiber locken viele Weihnachtsmarktbesucher nach Birkenau, sondern auch das prall gefüllte Rahmenprogramm an beiden Weihnachtsmarkttagen. Eröffnet wird der Markt am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr durch Bürgermeister Milan Mapplassary und die Jagdhornbläser Birkenau. Musikalisch geht es weiter, wenn zum Beispiel der Chor der Sonnenuhrenschule und die Jugend-Musikschule Weschnitztal samstags auftreten werden. In der evangelischen Kirche laden der Volks-Chor Birkenau und der MGV Eintracht Birkenau zum vorweihnachtlichen Singen ein. Michael Böhler wird sonntags singen, ebenso spielen die Birkenauer Blaskapelle und der evangelische Posaunenchor. Sonntags wird ebenso zum Offenen Singen zum Advent in die Kirche eingeladen.