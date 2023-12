Weihnachtsstimmung im Herzen von Birkenau

Zwei Tage lang wurde der Platz La Rochefoucauld zum Treffpunkt bei Glühweinduft, Lichterglanz und jeder Menge Einstimmung auf das Fest: Der Weihnachtsmarkt im Herzen der Kerngemeinde Birkenau, der traditionell am dritten Adventswochenende stattfindet, lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche große und kleine Besucher in die Odenwaldgemeinde. Das lag nicht nur an der bunten Angebotsvielfalt an den zahlreichen Buden oder an den kulinarischen Angeboten von süß bis herzhaft, sondern auch an dem bunten Rahmenprogramm mit Musik- und Tanzbeiträgen, inklusive des Besuchs des Nikolaus, was vor allem die Kinder freute. Nicht zuletzt aber auch an der Gewissheit, dass am dritten Adventswochenende die Herzen von Weihnachtsmarktfans höherschlagen, wenn sie sich unter Freunden und Familien auf das Weihnachtsfest einstimmen.