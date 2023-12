Chöre stimmen in Birkenau auf bevorstehendes Fest ein

Foto: Marco Schilling

Während am Samstag, 16. Dezember, der Weihnachtsmarkt auf dem Platz La Rochefoucauld in vollem Gange ist, wird es ein paar Meter weiter besinnlich: Zum dritten Mal nach 2019 und 2022 laden der MGV Eintracht Birkenau, der GV Sängerlust Nieder-Liebersbach und der Volks-Chor Birkenau im Rahmen des Weihnachtsmarkts zum gemeinsamen vorweihnachtlichen Singen in die evangelische Kirche ein, um sich auf das Fest einzustimmen.